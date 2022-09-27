Минцифры РФ: сотрудники IT и телеком-компаний подали заявки на отсрочку от мобилизации

28 сентября 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Также в ведомстве выявили несколько типовых ошибок, которые встречаются при подаче заявлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации 27 сентября. Об этом доложили Минцифры РФ. «С момента запуска специального сервиса на „Госуслугах“ специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — сообщило ведомство в telegram-канале. Кроме того, Минцифры раскрыло наиболее частые ошибки, которые встречаются при подаче подобных заявлений. Так, например, сотрудники часто прикрепляют в файле.sig авторскую электронную подпись. На самом же деле «необходимо подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС РФ и прикреплять к требующемуся именно этому файлу.sig». Также отмечается, что сотрудники или кадровые службы меняют текст в той части формы-подтверждения, которую изменить не нужно. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы МО РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. В ночь на 27 сентября Минцифры РФ опубликовал документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников.

Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации 27 сентября. Об этом доложили Минцифры РФ. «С момента запуска специального сервиса на „Госуслугах“ специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — сообщило ведомство в telegram-канале. Кроме того, Минцифры раскрыло наиболее частые ошибки, которые встречаются при подаче подобных заявлений. Так, например, сотрудники часто прикрепляют в файле.sig авторскую электронную подпись. На самом же деле «необходимо подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС РФ и прикреплять к требующемуся именно этому файлу.sig». Также отмечается, что сотрудники или кадровые службы меняют текст в той части формы-подтверждения, которую изменить не нужно. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы МО РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. В ночь на 27 сентября Минцифры РФ опубликовал документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников.