Yenicag: Турция сама пострадает из-за отказа от использования карт «Мир»

28 сентября 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

Турции будет сложно принимать российских туристов после выхода банков из системы «Мир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за отказа от российской платежной системы «Мир» Турция понесет ущерб в сфере туризма и торговли. Об этом сообщила турецкая газета Yenicag. «Поскольку Россия была удалена из всей платежной системы, была активирована платежная система МИР, и банки, в том числе Isbank, начали использовать эту систему. Выход Isbank нанесет серьезный удар по торговле и туризму с Россией. Это также наносит серьезный удар по денежным переводам в Россию», — пишет Yenicag. Два турецких банка вышли из платежной системы «Мир» после предупреждения США о возможных санкциях. Затем аналогичное решение приняли три турецких госбанка, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что обсудит альтернативу «Миру» с высшими должностными лицами. Он хочет сохранить большой туристический поток из России, передает Sabah.

Из-за отказа от российской платежной системы «Мир» Турция понесет ущерб в сфере туризма и торговли. Об этом сообщила турецкая газета Yenicag. «Поскольку Россия была удалена из всей платежной системы, была активирована платежная система МИР, и банки, в том числе Isbank, начали использовать эту систему. Выход Isbank нанесет серьезный удар по торговле и туризму с Россией. Это также наносит серьезный удар по денежным переводам в Россию», — пишет Yenicag. Два турецких банка вышли из платежной системы «Мир» после предупреждения США о возможных санкциях. Затем аналогичное решение приняли три турецких госбанка, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что обсудит альтернативу «Миру» с высшими должностными лицами. Он хочет сохранить большой туристический поток из России, передает Sabah.