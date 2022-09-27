27 сентября 2022

Yenicag: Турция сама пострадает из-за отказа от использования карт «Мир»

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Единая социальная карта. Екатеринбург, скб банк, платежная система мир, единая социальная карта, скб-банк
Турции будет сложно принимать российских туристов после выхода банков из системы «Мир» Фото:

Из-за отказа от российской платежной системы «Мир» Турция понесет ущерб в сфере туризма и торговли. Об этом сообщила турецкая газета Yenicag.

«Поскольку Россия была удалена из всей платежной системы, была активирована платежная система МИР, и банки, в том числе Isbank, начали использовать эту систему. Выход Isbank нанесет серьезный удар по торговле и туризму с Россией. Это также наносит серьезный удар по денежным переводам в Россию», — пишет Yenicag.

Два турецких банка вышли из платежной системы «Мир» после предупреждения США о возможных санкциях. Затем аналогичное решение приняли три турецких госбанка, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что обсудит альтернативу «Миру» с высшими должностными лицами. Он хочет сохранить большой туристический поток из России, передает Sabah.

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Из-за отказа от российской платежной системы «Мир» Турция понесет ущерб в сфере туризма и торговли. Об этом сообщила турецкая газета Yenicag. «Поскольку Россия была удалена из всей платежной системы, была активирована платежная система МИР, и банки, в том числе Isbank, начали использовать эту систему. Выход Isbank нанесет серьезный удар по торговле и туризму с Россией. Это также наносит серьезный удар по денежным переводам в Россию», — пишет Yenicag. Два турецких банка вышли из платежной системы «Мир» после предупреждения США о возможных санкциях. Затем аналогичное решение приняли три турецких госбанка, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что обсудит альтернативу «Миру» с высшими должностными лицами. Он хочет сохранить большой туристический поток из России, передает Sabah.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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