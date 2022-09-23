Эрдоган ищет альтернативу после отказа турецких банков от системы «Мир»

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Клипарт. Сургут, платежная система мир, пластиковая карта
Два турецких банка вышли из системы «Мир» Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с высшими должностными лицами альтернативу платежной системе «Мир». Об этом Эрдоган сказал журналистам.

«Мы проведем собрание и примем окончательное решение», — цитирует Эрдогана Bloomberg. «Эрдоган обсудит „альтернативы“ „Миру“ с министрами своего правительства в пятницу после того, как два турецких банка вышли из платежной системы, опасаясь санкций со стороны Минфина США», — сообщает издание.

Турецкие банки начали принимать карты «Мир» в августе. Это произошло после того, как Эрдоган поговорил с президентом России Владимиром Путиным о запуске системы в Турции. В США заявили о готовности вводить санкции против стран, которые используют «Мир» за пределами России. Ранее Турецкий ?? Bankas? прекратил использование платежной системы из-за угрозы ограничений со стороны США, пишет RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с высшими должностными лицами альтернативу платежной системе «Мир». Об этом Эрдоган сказал журналистам. «Мы проведем собрание и примем окончательное решение», — цитирует Эрдогана Bloomberg. «Эрдоган обсудит „альтернативы“ „Миру“ с министрами своего правительства в пятницу после того, как два турецких банка вышли из платежной системы, опасаясь санкций со стороны Минфина США», — сообщает издание. Турецкие банки начали принимать карты «Мир» в августе. Это произошло после того, как Эрдоган поговорил с президентом России Владимиром Путиным о запуске системы в Турции. В США заявили о готовности вводить санкции против стран, которые используют «Мир» за пределами России. Ранее Турецкий ?? Bankas? прекратил использование платежной системы из-за угрозы ограничений со стороны США, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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