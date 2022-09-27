Aydinlik: Турция за два дня найдет альтернативу картам «Мир»

28 сентября 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

В Турции ищут альтернативу российской системе «Мир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Турция в ближайшие два дня сообщит подробности об альтернативе платежной системе «Мир». Об этом заявила турецкая газета Aydinlik. «Недавно президент [Реджеп] Тайип Эрдоган провел совещание с сотрудниками экономики по поводу карты „Мир“ в особняке Вахдеттина. После встречи стало известно, что работы продолжаются. Детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы „Миру“, будут объявлены через день-два», — пишет Aydinlik со ссылкой на источник. Альтернативу картам «Мир» в Турции разрабатывают после выхода ряда турецких банков из российской платежной системы. Банки Турции приняли такое решение из-за угрозы санкций со стороны США. Из-за отказа от карт «Мир» будет нанесен ущерб торговым отношениям Турции с Россией и сфере туризма. На фоне проблем с обслуживанием карт «Мир» туристам из России порекомендовали брать в Турцию наличную валюту, сообщает «Национальная служба новостей».

Турция в ближайшие два дня сообщит подробности об альтернативе платежной системе «Мир». Об этом заявила турецкая газета Aydinlik. «Недавно президент [Реджеп] Тайип Эрдоган провел совещание с сотрудниками экономики по поводу карты „Мир“ в особняке Вахдеттина. После встречи стало известно, что работы продолжаются. Детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы „Миру“, будут объявлены через день-два», — пишет Aydinlik со ссылкой на источник. Альтернативу картам «Мир» в Турции разрабатывают после выхода ряда турецких банков из российской платежной системы. Банки Турции приняли такое решение из-за угрозы санкций со стороны США. Из-за отказа от карт «Мир» будет нанесен ущерб торговым отношениям Турции с Россией и сфере туризма. На фоне проблем с обслуживанием карт «Мир» туристам из России порекомендовали брать в Турцию наличную валюту, сообщает «Национальная служба новостей».