Aydinlik: Турция за два дня найдет альтернативу картам «Мир»

Турция в ближайшие два дня сообщит подробности об альтернативе платежной системе «Мир». Об этом заявила турецкая газета Aydinlik.
«Недавно президент [Реджеп] Тайип Эрдоган провел совещание с сотрудниками экономики по поводу карты „Мир“ в особняке Вахдеттина. После встречи стало известно, что работы продолжаются. Детали платежной системы, над которой ведется работа в качестве альтернативы „Миру“, будут объявлены через день-два», — пишет Aydinlik со ссылкой на источник.
Альтернативу картам «Мир» в Турции разрабатывают после выхода ряда турецких банков из российской платежной системы. Банки Турции приняли такое решение из-за угрозы санкций со стороны США. Из-за отказа от карт «Мир» будет нанесен ущерб торговым отношениям Турции с Россией и сфере туризма. На фоне проблем с обслуживанием карт «Мир» туристам из России порекомендовали брать в Турцию наличную валюту, сообщает «Национальная служба новостей».
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