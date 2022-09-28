Politico: США стали тщательнее следить за ядерным оружием России

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Парад на Красной площади. Москва, армия, военные, ракетный комплекс, ярс, парад победы, красная площадь, рс-24, межконтинентальная баллистическая ракета
Как сообщает издание, Америка использует коммерческие спутники для анализа российских подразделений Фото:
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США усилили меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Дополнительные усилия разведки включают задание дополнительных разведывательных средств США и союзников в воздухе, космосе и киберпространстве. А также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли и анализа российских подразделений в полевых условиях, которые могут получить приказ о применении ядерного оружия», — сообщил изданию представитель правительства США, имеющий доступ к данным американской разведки. «Мы внимательно следим за этим», — добавил собеседник Politico.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. По словам Рябкова, Америка накачивает обстановку, а в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия нет никаких изменений.

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США усилили меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Дополнительные усилия разведки включают задание дополнительных разведывательных средств США и союзников в воздухе, космосе и киберпространстве. А также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли и анализа российских подразделений в полевых условиях, которые могут получить приказ о применении ядерного оружия», — сообщил изданию представитель правительства США, имеющий доступ к данным американской разведки. «Мы внимательно следим за этим», — добавил собеседник Politico. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. По словам Рябкова, Америка накачивает обстановку, а в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия нет никаких изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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