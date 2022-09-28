Politico: США стали тщательнее следить за ядерным оружием России

28 сентября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Как сообщает издание, Америка использует коммерческие спутники для анализа российских подразделений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США усилили меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Дополнительные усилия разведки включают задание дополнительных разведывательных средств США и союзников в воздухе, космосе и киберпространстве. А также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли и анализа российских подразделений в полевых условиях, которые могут получить приказ о применении ядерного оружия», — сообщил изданию представитель правительства США, имеющий доступ к данным американской разведки. «Мы внимательно следим за этим», — добавил собеседник Politico. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. По словам Рябкова, Америка накачивает обстановку, а в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия нет никаких изменений.

США усилили меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Дополнительные усилия разведки включают задание дополнительных разведывательных средств США и союзников в воздухе, космосе и киберпространстве. А также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли и анализа российских подразделений в полевых условиях, которые могут получить приказ о применении ядерного оружия», — сообщил изданию представитель правительства США, имеющий доступ к данным американской разведки. «Мы внимательно следим за этим», — добавил собеседник Politico. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. По словам Рябкова, Америка накачивает обстановку, а в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия нет никаких изменений.