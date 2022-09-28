Politico: США стали тщательнее следить за ядерным оружием России

США усилили меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Дополнительные усилия разведки включают задание дополнительных разведывательных средств США и союзников в воздухе, космосе и киберпространстве. А также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли и анализа российских подразделений в полевых условиях, которые могут получить приказ о применении ядерного оружия», — сообщил изданию представитель правительства США, имеющий доступ к данным американской разведки. «Мы внимательно следим за этим», — добавил собеседник Politico.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. По словам Рябкова, Америка накачивает обстановку, а в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия нет никаких изменений.
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США усилили меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. «Дополнительные усилия разведки включают задание дополнительных разведывательных средств США и союзников в воздухе, космосе и киберпространстве. А также более активное использование коммерческих спутников для съемки Земли и анализа российских подразделений в полевых условиях, которые могут получить приказ о применении ядерного оружия», — сообщил изданию представитель правительства США, имеющий доступ к данным американской разведки. «Мы внимательно следим за этим», — добавил собеседник Politico. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. По словам Рябкова, Америка накачивает обстановку, а в подходе России к вопросу о возможности применения ядерного оружия нет никаких изменений.