Призванные в ходе частичной мобилизации в ЯНАО граждане обеспечены на сборных пунктах всем необходимым. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, добавив, что распорядился снабжать всех призванных индивидуальными аптечками, спальными мешками и ковриками.
«Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даем продуктовый сухпаек. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик», — написал глава региона.
По словам губернатора, первых добровольцев уже отправили Красноселькупский и Ямальский районы. В окружной столице пункт сбора Дмитрий Артюхов проверил лично и убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым.
Мобилизация проводится для выполнения задач специальной военной операции на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения геноцида населения Донбасса украинскими националистами.
Фото: официальный telegram-канал губернатора ЯНАО
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Призванные в ходе частичной мобилизации в ЯНАО граждане обеспечены на сборных пунктах всем необходимым. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, добавив, что распорядился снабжать всех призванных индивидуальными аптечками, спальными мешками и ковриками. «Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даем продуктовый сухпаек. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик», — написал глава региона. По словам губернатора, первых добровольцев уже отправили Красноселькупский и Ямальский районы. В окружной столице пункт сбора Дмитрий Артюхов проверил лично и убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым. Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках частичной мобилизации, объявленной РФ, из ЯНАО будет призвано 920 резервистов. Губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания мобилизационной комиссии принял решение лично отвечать на вопросы граждан о мобилизации в регионе в социальных сетях. Мобилизация проводится для выполнения задач специальной военной операции на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения геноцида населения Донбасса украинскими националистами.