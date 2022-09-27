Глава ЯНАО лично выяснил, что у мобилизованных есть все необходимое. Фото

Губернатор Артюхов лично проверил обеспечение мобилизованных в ЯНАО

28 сентября 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

Мобилизованные в ЯНАО обеспечены горячим питанием и всем необходимым (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Призванные в ходе частичной мобилизации в ЯНАО граждане обеспечены на сборных пунктах всем необходимым. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, добавив, что распорядился снабжать всех призванных индивидуальными аптечками, спальными мешками и ковриками. «Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даем продуктовый сухпаек. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик», — написал глава региона. По словам губернатора, первых добровольцев уже отправили Красноселькупский и Ямальский районы. В окружной столице пункт сбора Дмитрий Артюхов проверил лично и убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым. Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках частичной мобилизации, объявленной РФ, из ЯНАО будет призвано 920 резервистов. Губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания мобилизационной комиссии принял решение лично отвечать на вопросы граждан о мобилизации в регионе в социальных сетях. Мобилизация проводится для выполнения задач специальной военной операции на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения геноцида населения Донбасса украинскими националистами. Фото: официальный telegram-канал губернатора ЯНАО

Призванные в ходе частичной мобилизации в ЯНАО граждане обеспечены на сборных пунктах всем необходимым. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале, добавив, что распорядился снабжать всех призванных индивидуальными аптечками, спальными мешками и ковриками. «Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даем продуктовый сухпаек. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик», — написал глава региона. По словам губернатора, первых добровольцев уже отправили Красноселькупский и Ямальский районы. В окружной столице пункт сбора Дмитрий Артюхов проверил лично и убедился, что мобилизованные обеспечены всем необходимым. Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках частичной мобилизации, объявленной РФ, из ЯНАО будет призвано 920 резервистов. Губернатор Дмитрий Артюхов по итогам заседания мобилизационной комиссии принял решение лично отвечать на вопросы граждан о мобилизации в регионе в социальных сетях. Мобилизация проводится для выполнения задач специальной военной операции на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения геноцида населения Донбасса украинскими националистами.