Глава ЯНАО готов лично отвечать на все вопросы о мобилизации

Задать вопрос можно губернатору Дмитрию Артюхову в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил ямальцам писать ему личные сообщения с вопросами о мобилизации. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Понимаю, что у многих ямальцев сейчас будет много вопросов. Пишите мне в личные сообщения, буду все их смотреть в ежедневном режиме», — написал Артюхов.

Также глава Ямала призвал жителей защищать главные ценности для россиян. «Сейчас мы должны защитить главные ценности в жизни каждого россиянина — свободу, независимость человека, территориальную целостность Родины, возможность растить детей, видеть будущее развитие», — пояснил Артюхов.

Ранее сообщалось, что мобилизованным ямальцам будут выплачивать единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Армия России проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Главная цель российских военных — защита мирного населения Донбасса.