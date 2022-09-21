21 сентября 2022

Глава ЯНАО готов лично отвечать на все вопросы о мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Задать вопрос можно губернатору Дмитрию Артюхову в социальной сети «ВКонтакте» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил ямальцам писать ему личные сообщения с вопросами о мобилизации. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Понимаю, что у многих ямальцев сейчас будет много вопросов. Пишите мне в личные сообщения, буду все их смотреть в ежедневном режиме», — написал Артюхов.

Также глава Ямала призвал жителей защищать главные ценности для россиян. «Сейчас мы должны защитить главные ценности в жизни каждого россиянина — свободу, независимость человека, территориальную целостность Родины, возможность растить детей, видеть будущее развитие», — пояснил Артюхов.

Ранее сообщалось, что мобилизованным ямальцам будут выплачивать единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Армия России проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Главная цель российских военных — защита мирного населения Донбасса.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил ямальцам писать ему личные сообщения с вопросами о мобилизации. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Понимаю, что у многих ямальцев сейчас будет много вопросов. Пишите мне в личные сообщения, буду все их смотреть в ежедневном режиме», — написал Артюхов. Также глава Ямала призвал жителей защищать главные ценности для россиян. «Сейчас мы должны защитить главные ценности в жизни каждого россиянина — свободу, независимость человека, территориальную целостность Родины, возможность растить детей, видеть будущее развитие», — пояснил Артюхов. Ранее сообщалось, что мобилизованным ямальцам будут выплачивать единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Армия России проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Главная цель российских военных — защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...