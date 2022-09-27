В Снежинске магазин бесплатно снабжает мобилизованных термобельем. Скрин

28 сентября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Комплекты из термобелья, носков и перчаток получили уже несколько десятков мобилизованных снежинцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Снежинске (Челябинская область) магазин одежды Simple объявил акцию помощи мобилизованным. Их бесплатно обеспечат несколькими комплектами белья и перчатками, сообщают предприниматели. «Лучше поздно, чем никогда! Готовы оказать помощь мужчинам, призванным по мобилизации. Бесплатно предоставим необходимый запас нижнего белья. Предоставим комплект термобелья и перчатки. Искренне сожалеем, что часть призывников уже отправилась, но мы готовы помочь тем, кто еще в сборах», — сообщается на официальной странице магазина в соцсети. Как пояснили URA.RU в магазине, получить комплект из нескольких трусов и термокальсоны можно, предъявив саму повестку или ее фотографию, и сообщив свой размер на кассе. Это успели сделать порядка двух десятков человек. До поступления новой партии товара в Simple готовы снабдить еще порядка трех десятков мужчин. Также предприниматели отправили в военкомат 50 комплектов перчаток, носков и носовых платков для вручения мобилизованным уже там. Накануне о решении снабдить снаряжением мобилизованных сотрудников холдинга «Чебаркульская птица» сообщил руководитель компании, депутат заксобрания области Дмитрий Пырсиков. Каждый из ушедших в армию сотрудников предприятия получил защищенный мобильный телефон, мощный пауэрбанк, теплую балаклаву, тренинговые термоноски и стельки, защитные тактические перчатки, фонарик, набор консервов и по индивидуальной аптечке. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно документу, в России планируется призвать на службу порядка 300 тысяч человек. Скрин: страница магазина Simple Wear в «ВК» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Снежинске (Челябинская область) магазин одежды Simple объявил акцию помощи мобилизованным. Их бесплатно обеспечат несколькими комплектами белья и перчатками, сообщают предприниматели. «Лучше поздно, чем никогда! Готовы оказать помощь мужчинам, призванным по мобилизации. Бесплатно предоставим необходимый запас нижнего белья. Предоставим комплект термобелья и перчатки. Искренне сожалеем, что часть призывников уже отправилась, но мы готовы помочь тем, кто еще в сборах», — сообщается на официальной странице магазина в соцсети. Как пояснили URA.RU в магазине, получить комплект из нескольких трусов и термокальсоны можно, предъявив саму повестку или ее фотографию, и сообщив свой размер на кассе. Это успели сделать порядка двух десятков человек. До поступления новой партии товара в Simple готовы снабдить еще порядка трех десятков мужчин. Также предприниматели отправили в военкомат 50 комплектов перчаток, носков и носовых платков для вручения мобилизованным уже там. Накануне о решении снабдить снаряжением мобилизованных сотрудников холдинга «Чебаркульская птица» сообщил руководитель компании, депутат заксобрания области Дмитрий Пырсиков. Каждый из ушедших в армию сотрудников предприятия получил защищенный мобильный телефон, мощный пауэрбанк, теплую балаклаву, тренинговые термоноски и стельки, защитные тактические перчатки, фонарик, набор консервов и по индивидуальной аптечке. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно документу, в России планируется призвать на службу порядка 300 тысяч человек.