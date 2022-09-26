Челябинская компания обеспечила снаряжением мобилизованных сотрудников. Фото

27 сентября 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Челябинский работодатель снабдил дорогостоящим снаряжением мобилизованных работников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компания «Чебаркульская птица» закупила снаряжение для сотрудников, призванных в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил 27 сентября генеральный директор холдинга, депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков. «Каждый призванный по частичной мобилизации сотрудник „Чебаркульской птицы“ получит от компании противоударный водозащитный сотовый телефон, мощный пауэрбанк, теплую балаклаву, тренинговые термоноски и стельки, защитные тактические перчатки, фонарик и батарейки, набор консервов. Также они получат по индивидуальной аптечке со всеми необходимыми таблетками и препаратами первой помощи, жгутом и перевязочным материалом», — написал Пырсиков в своем аккаунте в соцсети. Принятое решение он объяснил своей личной инициативой и позицией компании как работодателя. Помимо технического обеспечения, каждому мобилизованному гарантированно сохранят рабочее место. Первые крупные партии мобилизованных из Челябинской области отправляются в учебные центры для боевого слаживания с 27 сентября. Часть из них будет проходить подготовку на базе танковой дивизии в Чебаркуле, часть — за пределами региона. Такой набор получил каждый мобилизованный работник «Чебаркульской птицы» Фото: страница Дмитрия Пырсикова в «ВК»

Компания «Чебаркульская птица» закупила снаряжение для сотрудников, призванных в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил 27 сентября генеральный директор холдинга, депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков. «Каждый призванный по частичной мобилизации сотрудник „Чебаркульской птицы“ получит от компании противоударный водозащитный сотовый телефон, мощный пауэрбанк, теплую балаклаву, тренинговые термоноски и стельки, защитные тактические перчатки, фонарик и батарейки, набор консервов. Также они получат по индивидуальной аптечке со всеми необходимыми таблетками и препаратами первой помощи, жгутом и перевязочным материалом», — написал Пырсиков в своем аккаунте в соцсети. Принятое решение он объяснил своей личной инициативой и позицией компании как работодателя. Помимо технического обеспечения, каждому мобилизованному гарантированно сохранят рабочее место. Первые крупные партии мобилизованных из Челябинской области отправляются в учебные центры для боевого слаживания с 27 сентября. Часть из них будет проходить подготовку на базе танковой дивизии в Чебаркуле, часть — за пределами региона.