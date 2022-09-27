Мобилизацию двух челябинцев признали ошибочной

У двух жителей Челябинской области аннулировали повестки, так как их мобилизация была признана ошибочной. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, один имеет категорию Д (не годен к военной службе), а второй является студентом.
«В первые сутки приема обращений не были мобилизованы два обратившихся человека. Один имеет категорию Д и, соответственно, не годен к военной службе, второй — студент-очник», — сообщил URA.RU Рыжий.
Работа с обращениями от граждан по частичной мобилизации ведется на базе центра содействия гражданам. За первые сутки работы в ОНФ поступило 84 обращения. Половина из них — общие вопросы, связанные с мобилизацией, другая часть жалобы на незаконную мобилизацию и вопросы от добровольцев.
Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан. Исключение составят многодетные отцы, студенты очной и вечерней форм обучения и негодные по состоянию здоровья.
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