27 сентября 2022

Мобилизацию двух челябинцев признали ошибочной

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в Егоршино из Орджоникидзевского районного комиссариата. Екатеринбург, армия, военкомат, призывная комиссия, медицинская комиссия
В военкомате челябинцам аннулировали повестки Фото:
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Мобилизация в России

У двух жителей Челябинской области аннулировали повестки, так как их мобилизация была признана ошибочной. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, один имеет категорию Д (не годен к военной службе), а второй является студентом.

«В первые сутки приема обращений не были мобилизованы два обратившихся человека. Один имеет категорию Д и, соответственно, не годен к военной службе, второй — студент-очник», — сообщил URA.RU Рыжий.

Работа с обращениями от граждан по частичной мобилизации ведется на базе центра содействия гражданам. За первые сутки работы в ОНФ поступило 84 обращения. Половина из них — общие вопросы, связанные с мобилизацией, другая часть жалобы на незаконную мобилизацию и вопросы от добровольцев.

Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан. Исключение составят многодетные отцы, студенты очной и вечерней форм обучения и негодные по состоянию здоровья.

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У двух жителей Челябинской области аннулировали повестки, так как их мобилизация была признана ошибочной. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, один имеет категорию Д (не годен к военной службе), а второй является студентом. «В первые сутки приема обращений не были мобилизованы два обратившихся человека. Один имеет категорию Д и, соответственно, не годен к военной службе, второй — студент-очник», — сообщил URA.RU Рыжий. Работа с обращениями от граждан по частичной мобилизации ведется на базе центра содействия гражданам. За первые сутки работы в ОНФ поступило 84 обращения. Половина из них — общие вопросы, связанные с мобилизацией, другая часть жалобы на незаконную мобилизацию и вопросы от добровольцев. Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан. Исключение составят многодетные отцы, студенты очной и вечерней форм обучения и негодные по состоянию здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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