Что делать, если получили повестку о мобилизации по ошибке

Замглавы Забайкальского края Костенко призвал идти в военкомат при вручении повестки по ошибке

23 сентября 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

По словам Александра Костенко, при получении повестки по ошибке нужно предоставить подтверждающие документы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко сообщил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве на службу вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит. По его словам, в таком случае необходимо явиться в военкомат и предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит для призыва. «Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации», — пояснил он. Его слова приводятся на официальном сайте администрации Забайкальского края. Костенко подчеркнул, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Кроме того, не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту. Также замглавы уточнил, что все вопросы по мобилизации можно задать по единому номеру 122. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил отменить праздники из-за мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В первую очередь будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам россиян на федеральном уровне, если гражданин не получил повестку, пишет RT. В Госдуме также заявили о том, что рассмотрят вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко сообщил, что поступает информация о случаях, когда повестки о призыве на службу вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит. По его словам, в таком случае необходимо явиться в военкомат и предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит для призыва. «Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации», — пояснил он. Его слова приводятся на официальном сайте администрации Забайкальского края. Костенко подчеркнул, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Кроме того, не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту. Также замглавы уточнил, что все вопросы по мобилизации можно задать по единому номеру 122. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил отменить праздники из-за мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В первую очередь будут призывать граждан тех категорий, которые нужны для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам россиян на федеральном уровне, если гражданин не получил повестку, пишет RT. В Госдуме также заявили о том, что рассмотрят вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных, сообщает «Национальная служба новостей».