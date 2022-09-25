Отправленным на фронт свердловчанам озвучили размер выплат

Военком: свердловчане, попавшие под мобилизацию, будут получать до 180 тысяч рублей в месяц

26 сентября 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Нижний порог выплат — от 30 до 40 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, будут выплачивать по 180 тысяч рублей в месяц, но только в том случае, если они будут находиться на территории Украины. Для тех, кто несет службу на российской территории, выплаты меньше, анонсировал военком Ревды Валерий Хлыстов. «Оплата — на территории Украины 180 тысяч рублей. На территории РФ — 35-40 тысяч рублей», — пишет со ссылкой на Хлыстова газета «Ревдинский рабочий». Ранее URA.RU писало, что на этой же встрече с призывниками Хлыстов запретил проносить в воинские части смартфоны. Новость по теме В Госдуму внесли законопроект о выплатах 300 тысяч рублей мобилизованным 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. 24 сентября на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, согласно которому мобилизованным россиянам полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Скрин: telegram-канал газеты «Ревдинский рабочий»

Свердловчанам, попавшим под частичную мобилизацию, будут выплачивать по 180 тысяч рублей в месяц, но только в том случае, если они будут находиться на территории Украины. Для тех, кто несет службу на российской территории, выплаты меньше, анонсировал военком Ревды Валерий Хлыстов. «Оплата — на территории Украины 180 тысяч рублей. На территории РФ — 35-40 тысяч рублей», — пишет со ссылкой на Хлыстова газета «Ревдинский рабочий». Ранее URA.RU писало, что на этой же встрече с призывниками Хлыстов запретил проносить в воинские части смартфоны. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. 24 сентября на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, согласно которому мобилизованным россиянам полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.