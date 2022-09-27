Тюменские работники культуры начали сбор для мобилизованных

Дворец культуры Ишима объявил сбор для мобилизованных

28 сентября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Работники культуры Ишима решили помочь мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Работники Дворца культуры Ишима начали сбор зимних вещей для нужд мобилизованных земляков. Соответствующее объявление они разместили в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Коллектив Дворца культуры принял решение помогать нашим бойцам. В частности, оказать посильную помощь через воинскую часть, расположенную в нашем городе. Приглашаем желающих принять участие вместе с нами! Ребятам необходимо подготовиться к зимнему периоду, понадобятся: теплые носки и варежки (пряжа), нижнее белье (или ткань простая хлопчатобумажная для пошива), газовые плитки (рыболовные)и баллоны к ним. Им нужны трехслойные палатки для отдыха и сна», — отметила в своей публикации Ирина Шарапова. Ранее URA.RU писало о том, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Причиной этому послужила восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР, заключив с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке. 21 сентября российский президент объявил о начале частичной мобилизации в РФ. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.

Работники Дворца культуры Ишима начали сбор зимних вещей для нужд мобилизованных земляков. Соответствующее объявление они разместили в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Коллектив Дворца культуры принял решение помогать нашим бойцам. В частности, оказать посильную помощь через воинскую часть, расположенную в нашем городе. Приглашаем желающих принять участие вместе с нами! Ребятам необходимо подготовиться к зимнему периоду, понадобятся: теплые носки и варежки (пряжа), нижнее белье (или ткань простая хлопчатобумажная для пошива), газовые плитки (рыболовные)и баллоны к ним. Им нужны трехслойные палатки для отдыха и сна», — отметила в своей публикации Ирина Шарапова. Ранее URA.RU писало о том, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Причиной этому послужила восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР, заключив с ними ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке. 21 сентября российский президент объявил о начале частичной мобилизации в РФ. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.