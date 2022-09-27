В курганском городе мобилизованных проводили с пожеланиями стойкости и мужества. Фото, видео

Из Куртамыша отправилась вторая группа мобилизованных

28 сентября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Из Куртамыша 28 сентября отправилась вторая группа призывников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Куртамыше Курганской области мобилизованным призывникам пожелали мужества и стойкости. Отправка второй группы прошла 28 сентября. Информация опубликована в группе районной газеты «Куртамышская нива» в социальной сети «ВКонтакте». «Вторая группа жителей Куртамышского округа отправилась в Курган в рамках частичной мобилизации. Сбор и проводы прошли у районного Дома культуры. Глава округа Андрей Гвоздев и председатель местной думы Николай Кучин пожелали призывникам мужества, стойкости, сил и удачи при выполнении боевых задач», — говорится в сообщении. Призывников провожали родные и близкие. Ранее URA.RU писало, что 26 сентября из Кургана отправили первые автобусы с призывниками, подлежащими частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Видео их группы газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте»: В Куртамыше проводили вторую группу мобилизованных призывников Фото из группы газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте» Призывники из Куртамышского округа сначала отправятся в Курган, а оттуда поедут в воинскую часть Фото из группы газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте»

В Куртамыше Курганской области мобилизованным призывникам пожелали мужества и стойкости. Отправка второй группы прошла 28 сентября. Информация опубликована в группе районной газеты «Куртамышская нива» в социальной сети «ВКонтакте». «Вторая группа жителей Куртамышского округа отправилась в Курган в рамках частичной мобилизации. Сбор и проводы прошли у районного Дома культуры. Глава округа Андрей Гвоздев и председатель местной думы Николай Кучин пожелали призывникам мужества, стойкости, сил и удачи при выполнении боевых задач», — говорится в сообщении. Призывников провожали родные и близкие. Ранее URA.RU писало, что 26 сентября из Кургана отправили первые автобусы с призывниками, подлежащими частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал глава государства, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Видео их группы газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте»: