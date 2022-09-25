Первые автобусы из Кургана с призывниками отправили 26 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Кургана отправили первые автобусы с призывниками, подлежащими частичной мобилизации. Перед отправкой призывникам пожелали удачи. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В Курган привезли призывников из районов. Здесь же находились и городские. Их отправили в Свердловскую область», — рассказал корреспондент.

Родственница одного из призывников рассказала URA.RU, что всем необходимым мобилизованных обеспечат. Часть по ее словам, выдают в Кургане, например спальные мешки, а часть в Екатеринбурге. Перед отправкой с призывниками встретились глава региона Вадим Шумков, мэр Кургана Елена Ситникова и депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Давайте, удачи вам, ребятишки», — пожелала перед отправкой родственница одного из призывников. Другие родственники перекрестили призывников и попросили обязательно вернуться. Одному из призывников мать в последний момент положила в рюкзак теплые носки. Призывники уехали на пяти автобусах.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Перед отправкой начальник отдела военного комиссариата по Кургану, подполковник Сергей Васильев объяснил, что призывников отбирали, учитывая военно-учетные специальности, возраст и боевой опыт.

Родственники говорили призывникам, что ожидают их скорого возвращения в целости и сохранности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автобусы ждали призывников возле культурного центра «Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам родственницы одного из призывников, всем необходимым будущих солдат обеспечат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проводить призывников пришли родные и близкие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU