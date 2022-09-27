Коммунисты ЯНАО приняли в партию сторонников в ДНР

Глава ямальского отделения коммунистов Елена Кукушкина отправилась в ДНР и там на партийном сборе приняла в партию сторонников из этой республики. Об этом политик сообщила в своем telegram-канале.
«Вместе с Людмилой Журавлевой [глава горкома КПРФ в Салехарде] с 25 сентября находились в ДНР. В первый день приняли участие на партийном собрании, вручили партийные билеты КПРФ (с августа 2022 года принято решение о создании КПРФ на территории Донбасса). Многие товарищи служат, пришли в увольнительную и сразу после собрания отправились на позиции», — написала Кукушкина.
Также она рассказала, что на второй день в ДНР отправилась в Волновахский район с гуманитарной помощью. «Здесь встретились с главой Зинченко Константином Александровичем. От имени жителей города и Волновахского района он поблагодарил ямальцев, руководство региона за оказанную помощь в восстановлении разрушенного района. Обстрелы не прекращаются, но люди полны уверенности в завтрашнем дне», — сообщила Кукушкина.
Ранее глава ЯНАО подписал соглашение о сотрудничестве с главой Волновахского района. В рамках договора Ямал восстанавливает субъекты в этом районе.
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