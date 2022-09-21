Терапевт Хухрев рассказал, как преодолеть «вирусную слабость» после COVID

22 сентября 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Врач посоветовал не пить кофе и энергетики, чтобы побороть слабость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После вирусного заболевания, в том числе COVID, человек может чувствовать слабость и беспричинную усталость. Врач-терапевт Алексей Хухтев рассказал, что делать в таком случае и стоит ли с этим бороться. «После болезни ресурсы организма ограничены, поэтому может ощущаться усталость и слабость. Если подстегивать себя с помощью кофе и энергетиков, то большого прироста сил получить не удастся, поскольку энергия не берется из воздуха. Подобные способы взбодриться будут давить на организм, который пытается выздороветь после всей этой гадости», — рассказал врач радио Sputnik. По словам специалиста, отличие COVID-19 от обычных острых респираторных заболеваний заключается в том, что процесс восстановления после него идет медленно, «муравьиными шагами». Врач посоветовал набраться терпения, высыпаться и «не гнать коней». Он предупредил, что если симптомы не пройдут через месяц, больному обязательно нужно обратиться к врачу. Ранее иммунолог Николай Крючков предупреждал, что в России ожидаются пиковые значения заболеваемости COVID-19 в осенне-зимнем периоде. По его словам, на ост заболеваемости может повлиять то, что многие вернулись в города, ученики — в школы, студенты — в вузы, вследствие чего плотность населения значительно увеличилась.

После вирусного заболевания, в том числе COVID, человек может чувствовать слабость и беспричинную усталость. Врач-терапевт Алексей Хухтев рассказал, что делать в таком случае и стоит ли с этим бороться. «После болезни ресурсы организма ограничены, поэтому может ощущаться усталость и слабость. Если подстегивать себя с помощью кофе и энергетиков, то большого прироста сил получить не удастся, поскольку энергия не берется из воздуха. Подобные способы взбодриться будут давить на организм, который пытается выздороветь после всей этой гадости», — рассказал врач радио Sputnik. По словам специалиста, отличие COVID-19 от обычных острых респираторных заболеваний заключается в том, что процесс восстановления после него идет медленно, «муравьиными шагами». Врач посоветовал набраться терпения, высыпаться и «не гнать коней». Он предупредил, что если симптомы не пройдут через месяц, больному обязательно нужно обратиться к врачу. Ранее иммунолог Николай Крючков предупреждал, что в России ожидаются пиковые значения заболеваемости COVID-19 в осенне-зимнем периоде. По его словам, на ост заболеваемости может повлиять то, что многие вернулись в города, ученики — в школы, студенты — в вузы, вследствие чего плотность населения значительно увеличилась.