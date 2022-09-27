В Челябинске мобилизовали отца-одиночку: вмешался ОНФ

28 сентября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

После вмешательства ОНФ повестку мужчины аннулировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Челябинской области, в одиночку воспитывающий двоих детей, получил повестку в рамках частичной мобилизации. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, челябинец обратился на горячую линию, после чего его повестка была аннулирована. «Мужчина обратился в ОНФ 27 сентября после получения повестки. Он пояснил, что один воспитывает двоих детей, плюс ухаживает за старым дедушкой инвалидом 1 группы. Сегодня, 28 сентября, вопрос мужчины был решен. Мобилизации он не подлежит», — сообщил URA.RU Рыжий. Ранее с помощью специалистов ОНФ были выявлены нарушения с призывом двух граждан. Один не годен к несению службы по здоровью, второй является студентом. Несмотря на это, они получили повестки, и могли быть призваны. Однако, сотрудники партии связались с ответственными ведомствами, и повестки были аннулированы. Согласно указу о частичной мобилизации от 21 сентября призыву, в соответствии с законом, не подлежат забронированные граждане, к ним относятся признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи, либо за инвалидами I группы. А также военные пенсионеры в отставке и снятые с воинского учета. Также, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет не будут мобилизованы. Мобилизация не коснется и россиян, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа. Помимо этого, от мобилизации освобождены отцы-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, беременные женщины на позднем сроке (не менее 22 недель), а также студенты вузов и срочники. Гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинской области, в одиночку воспитывающий двоих детей, получил повестку в рамках частичной мобилизации. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, челябинец обратился на горячую линию, после чего его повестка была аннулирована. «Мужчина обратился в ОНФ 27 сентября после получения повестки. Он пояснил, что один воспитывает двоих детей, плюс ухаживает за старым дедушкой инвалидом 1 группы. Сегодня, 28 сентября, вопрос мужчины был решен. Мобилизации он не подлежит», — сообщил URA.RU Рыжий. Ранее с помощью специалистов ОНФ были выявлены нарушения с призывом двух граждан. Один не годен к несению службы по здоровью, второй является студентом. Несмотря на это, они получили повестки, и могли быть призваны. Однако, сотрудники партии связались с ответственными ведомствами, и повестки были аннулированы. Согласно указу о частичной мобилизации от 21 сентября призыву, в соответствии с законом, не подлежат забронированные граждане, к ним относятся признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи, либо за инвалидами I группы. А также военные пенсионеры в отставке и снятые с воинского учета. Также, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет не будут мобилизованы. Мобилизация не коснется и россиян, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа. Помимо этого, от мобилизации освобождены отцы-одиночки, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, беременные женщины на позднем сроке (не менее 22 недель), а также студенты вузов и срочники. Гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, будет дана отсрочка.