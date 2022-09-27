Курганский психолог дала рекомендации для семей мобилизованных

Психолог перечислил шесть инструментов по самопомощи, которые помогут семьям мобилизованных курганцев справиться с тревогой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал психолог, находящийся на призывном пункте и оказывающий помощь для близких мобилизованных. Специалист пожелал остаться анонимным.
«Есть несколько общих рекомендаций в качестве самопомощи для себя и поддержки близких в текущей ситуации. Они помогают справиться с тревожностью и сильными эмоциями», — объясняет психолог. По его словам, основной фокус необходимо сохранять на рутинных делах, которые помогут не выбиваться из обыденной жизни, а также помогут сконцентрироваться на моменте «здесь и сейчас».
- Сохраняйте привычный ритм жизни: не отменяйте запланированные встречи или походы к специалистам, поддерживайте распорядок дня;
- Поддерживайте социальные контакты: общайтесь с друзьями и близкими, поддерживайте друг друга
- Старайтесь занимать время делами: это может быть хобби, работа, бытовые дела;
- Оградите себя от информационного шума, чтобы не терять контроль над эмоциями;
- Не забывайте о себе: ваше здоровье и благополучие немаловажно для ваших близких, для которых вы являетесь опорой;
- Если чувствуете, что не можете справиться с эмоциями, то необходимо обратиться к психологу.
В Курганской области и на территории всей России действует единый телефон доверия: 8 800 2000 122. Звонок является бесплатным и анонимным. По вопросам мобилизации в регионе можно обратиться по номеру — 122.
До этого URA.RU писало, что в Кургане на «горячую линию» ОНФ чаще всего обращаются родственники призывников. Преимущественно курганцев интересует, что делать человеку, который не подходит под мобилизацию по здоровью и которому вручили повестку.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.
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