В курганском ОНФ рассказали о популярных вопросах про частичную мобилизацию

В Кургане от родственников мобилизованных в ОНФ поступили десятки обращений

Курганцы задают вопросы о частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане родственники мобилизованных задают вопросы о медкомиссии и возрасте призывников, которым приходят повестки. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. На базе отделения «Народного фронта» развернут центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках частичной мобилизации.

«В основном задают вопросы про медкомиссию. Например, человек не подходит по здоровью, но ему пришла повестка. Вторая популярная тема — это то, что повестки приходят мужчинам старше 35 лет. Отрабатываем все в частном порядке», — отметил Теребенин. Он подчеркнул, что в курганский ОНФ поступают десятки вопросов о частичной мобилизации. Обращаются родственники призывников.

Ранее URA.RU сообщало, что Общероссийский народный фронт открыл на базе своих филиалов центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках частичной мобилизации. В Кургане обращения принимают по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии 122. По данной теме задать вопросы курганцы могут уполномоченному по правам человека в регионе Борису Шалютину по номерам 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Ее основная цель, по словам Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.