Свердловский военком объяснил, что делать получившим повестку на больничном Военком Свердловской области: люди, получившие повестку на больничном, сначала должны вылечиться 28 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 + Свердловчанам, получившим повестку на больничном, посоветовали сначала вылечиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителям Свердловской области, получившим повестку во время больничного, нужно дождаться выздоровления. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Если человек получил повестку во время больничного, ему в первую очередь необходимо выздороветь. Все-таки в военном комиссариате работают люди, которые беспокоятся за тот контингент, который они призывают», — заявил Чирков. Заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян уточнил, что с недугами можно обратиться и в военные части. «В частях формирования также есть возможность обратиться с описанием проблем по здоровью. Там документы изучаются, а затем данные лица отправляются на медицинское освидетельствование», — пояснил Оганесян. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч человек. Свердловский военком Чирков ранее сообщал, что от призыва будут освобождены люди, имеющие хронические заболевания. Жителям Свердловской области, получившим повестку во время больничного, нужно дождаться выздоровления. Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков, передает корреспондент URA.RU. «Если человек получил повестку во время больничного, ему в первую очередь необходимо выздороветь. Все-таки в военном комиссариате работают люди, которые беспокоятся за тот контингент, который они призывают», — заявил Чирков. Заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян уточнил, что с недугами можно обратиться и в военные части. «В частях формирования также есть возможность обратиться с описанием проблем по здоровью. Там документы изучаются, а затем данные лица отправляются на медицинское освидетельствование», — пояснил Оганесян. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч человек. Свердловский военком Чирков ранее сообщал, что от призыва будут освобождены люди, имеющие хронические заболевания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям