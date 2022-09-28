В Москве отозвали выданные по ошибке повестки 28 сентября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 + В Москве отзывают повестки, разосланные по ошибке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматы Москвы отзывают повестки, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных. Об этом сообщает официальный сайт главы Москвы Сергея Собянина. «С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку <…> на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России. По результатам <… > военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток», — поясняется на сайте. Имеется ввиду, что были отозваны те повестки, которые ранее были выписаны на основании недостоверных данных. Текущая работа проводится в постоянном режиме. Кроме того, в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Ранее информационный портал «Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт. Граждане могут быть призваны после завершения срочной службы. С 21 числа в России введена частичная мобилизация, в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В настоящий момент призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу и имеющие военную подготовку. По заявлениям министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется порядка 300 тысяч граждан. Военкоматы Москвы отзывают повестки, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных. Об этом сообщает официальный сайт главы Москвы Сергея Собянина. «С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку <…> на соответствие требованиям Указов Президента и приказов Минобороны России. По результатам <… > военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток», — поясняется на сайте. Имеется ввиду, что были отозваны те повестки, которые ранее были выписаны на основании недостоверных данных. Текущая работа проводится в постоянном режиме. Кроме того, в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Ранее информационный портал «Объясняем.рф» назвал условие для отправки срочников на фронт. Граждане могут быть призваны после завершения срочной службы. С 21 числа в России введена частичная мобилизация, в связи с проведением спецоперации на территории Украины. В настоящий момент призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу и имеющие военную подготовку. По заявлениям министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется порядка 300 тысяч граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям