Крупная IT-компания из Кургана переводит сотрудников в Казахстан

По данным инсайдера, IT-компания из Кургана планирует также открыть офис в Казахстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганская IT-компания «Максим.Технология» и рекламное агентство «БункерМедиа» переводят часть сотрудников в Казахстан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы IT-технологий.

«Группа компаний „Такси Максим“ начали переводить своих ценных сотрудников на удаленку. Некоторых уже перевезли в Казахстан. Возможно, там у них уже появился офис или будет в ближайшее время», — сказал инсайдер.

URA.RU обратилось в пресс-службу компании за комментарием по данной информации. Корреспонденту ответили, что ни у IT-компании, ни у агентства нет офисов в Казахстане. «Компания „Максим.Технология“ является IT-брендом ООО „Такстелеком“. У него есть IТ-подразделения в других городах России. В Казахстане офиса нет. Сотрудников не переводим. У „БункерМедиа“ также нет офиса в Казахстане. Сейчас несколько сотрудников продакшена находятся там в командировке», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что количество уехавших из России айтишников может увеличиться в два-три раза. Такое мнение высказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Также сообщалось, что отток IT-кадров из страны связан с объявлением частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине.