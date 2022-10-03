03 октября 2022

Крупная IT-компания из Кургана переводит сотрудников в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным инсайдера, IT-компания из Кургана планирует также открыть офис в Казахстане Фото:
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Мобилизация в России

Курганская IT-компания «Максим.Технология» и рекламное агентство «БункерМедиа» переводят часть сотрудников в Казахстан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы IT-технологий.

«Группа компаний „Такси Максим“ начали переводить своих ценных сотрудников на удаленку. Некоторых уже перевезли в Казахстан. Возможно, там у них уже появился офис или будет в ближайшее время», — сказал инсайдер.

URA.RU обратилось в пресс-службу компании за комментарием по данной информации. Корреспонденту ответили, что ни у IT-компании, ни у агентства нет офисов в Казахстане. «Компания „Максим.Технология“ является IT-брендом ООО „Такстелеком“. У него есть IТ-подразделения в других городах России. В Казахстане офиса нет. Сотрудников не переводим. У „БункерМедиа“ также нет офиса в Казахстане. Сейчас несколько сотрудников продакшена находятся там в командировке», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что количество уехавших из России айтишников может увеличиться в два-три раза. Такое мнение высказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Также сообщалось, что отток IT-кадров из страны связан с объявлением частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине.

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Курганская IT-компания «Максим.Технология» и рекламное агентство «БункерМедиа» переводят часть сотрудников в Казахстан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы IT-технологий. «Группа компаний „Такси Максим“ начали переводить своих ценных сотрудников на удаленку. Некоторых уже перевезли в Казахстан. Возможно, там у них уже появился офис или будет в ближайшее время», — сказал инсайдер. URA.RU обратилось в пресс-службу компании за комментарием по данной информации. Корреспонденту ответили, что ни у IT-компании, ни у агентства нет офисов в Казахстане. «Компания „Максим.Технология“ является IT-брендом ООО „Такстелеком“. У него есть IТ-подразделения в других городах России. В Казахстане офиса нет. Сотрудников не переводим. У „БункерМедиа“ также нет офиса в Казахстане. Сейчас несколько сотрудников продакшена находятся там в командировке», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что количество уехавших из России айтишников может увеличиться в два-три раза. Такое мнение высказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Также сообщалось, что отток IT-кадров из страны связан с объявлением частичной мобилизации из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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