Многодетного свердловчанина мобилизовали по ошибке 28 сентября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 + Свердловчанина с четырьмя детьми удалось оставить с семьей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Артемовского (Свердловская область), воспитывающий четырех несовершеннолетних детей, получил повестку о мобилизации. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) нарушение устранили, а мужчина остался с семьей, сообщили в пресс-службе организации. Призывником оказался 38-летний свердловчанин, отец четырех детей. Все дети несовершеннолетние — в возрасте от года до 14 лет. На нарушение обратила внимание супруга мужчины, которая обратилась в ОНФ. Представители организации связались с городскими чиновниками, которые взялись за проблему. В результате призывника удалось оставить дома. «Вникаем в каждый случай. Если выявляем нарушения, оперативно связываемся с представителями военкоматов, военной-медицинской и мобилизационной комиссий. В результате чего необоснованные случаи мобилизации пресекаются», — поделился глава свердловского исполкома ОНФ Владислав Камский. Ранее военком Свердловской области Сергей Чирков заявлял, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, военные медики, пребывающие в запасе и имеющие реальный боевой опыт. Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. Житель Артемовского (Свердловская область), воспитывающий четырех несовершеннолетних детей, получил повестку о мобилизации. После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) нарушение устранили, а мужчина остался с семьей, сообщили в пресс-службе организации. Призывником оказался 38-летний свердловчанин, отец четырех детей. Все дети несовершеннолетние — в возрасте от года до 14 лет. На нарушение обратила внимание супруга мужчины, которая обратилась в ОНФ. Представители организации связались с городскими чиновниками, которые взялись за проблему. В результате призывника удалось оставить дома. «Вникаем в каждый случай. Если выявляем нарушения, оперативно связываемся с представителями военкоматов, военной-медицинской и мобилизационной комиссий. В результате чего необоснованные случаи мобилизации пресекаются», — поделился глава свердловского исполкома ОНФ Владислав Камский. Ранее военком Свердловской области Сергей Чирков заявлял, что в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны стрелки, танкисты, военные медики, пребывающие в запасе и имеющие реальный боевой опыт. Частичную мобилизацию в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что мобилизованы будут те, кто имеет реальный опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям