Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных 28 сентября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 + Граждане, направленные на фронт, могут приостановить выполнение кредитных обязательств Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Государственная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Трансляция голосования велась на официальном сайте нижней палаты парламента. Поправки также распространяются на участников спецоперации и их семьи. Кредитные каникулы могут получить не только военнослужащие Минобороны, но и росгвардейцы, сотрудники МЧС, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, направленные на Украину. Также поправки распространяются на работников прокуратуры и Следственного комитета РФ, участвующих в СВО. Они могут приостановить исполнение своих обязательств по кредитам, заключенным до дня их мобилизации, подписания контракта и участия в спецоперации. Ранее Центробанк РФ сообщил, что кредитные каникулы также смогут получить добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, регулятору предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. В настоящий момент гибель мобилизованных на фронте не считается страховым случаем. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государственная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Трансляция голосования велась на официальном сайте нижней палаты парламента. Поправки также распространяются на участников спецоперации и их семьи. Кредитные каникулы могут получить не только военнослужащие Минобороны, но и росгвардейцы, сотрудники МЧС, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, направленные на Украину. Также поправки распространяются на работников прокуратуры и Следственного комитета РФ, участвующих в СВО. Они могут приостановить исполнение своих обязательств по кредитам, заключенным до дня их мобилизации, подписания контракта и участия в спецоперации. Ранее Центробанк РФ сообщил, что кредитные каникулы также смогут получить добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, регулятору предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. В настоящий момент гибель мобилизованных на фронте не считается страховым случаем. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям