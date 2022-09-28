Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

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Граждане, направленные на фронт, могут приостановить выполнение кредитных обязательств Фото:
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Мобилизация в России

Государственная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Трансляция голосования велась на официальном сайте нижней палаты парламента. Поправки также распространяются на участников спецоперации и их семьи.

Кредитные каникулы могут получить не только военнослужащие Минобороны, но и росгвардейцы, сотрудники МЧС, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, направленные на Украину. Также поправки распространяются на работников прокуратуры и Следственного комитета РФ, участвующих в СВО. Они могут приостановить исполнение своих обязательств по кредитам, заключенным до дня их мобилизации, подписания контракта и участия в спецоперации.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что кредитные каникулы также смогут получить добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, регулятору предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. В настоящий момент гибель мобилизованных на фронте не считается страховым случаем.

Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины.

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Государственная дума приняла сразу в трех чтениях законопроект, который позволяет мобилизованным гражданам получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Трансляция голосования велась на официальном сайте нижней палаты парламента. Поправки также распространяются на участников спецоперации и их семьи. Кредитные каникулы могут получить не только военнослужащие Минобороны, но и росгвардейцы, сотрудники МЧС, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, направленные на Украину. Также поправки распространяются на работников прокуратуры и Следственного комитета РФ, участвующих в СВО. Они могут приостановить исполнение своих обязательств по кредитам, заключенным до дня их мобилизации, подписания контракта и участия в спецоперации. Ранее Центробанк РФ сообщил, что кредитные каникулы также смогут получить добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, регулятору предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. В настоящий момент гибель мобилизованных на фронте не считается страховым случаем. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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