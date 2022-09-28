МВД: полицейские брали взятки за ускоренный переход границы с Грузией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Полицейские брали взятки на границе РФ и Грузии Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы с Грузией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел по республике Северная Осетия-Алания.

«<…> Установлено, что пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы гарнизона МВД по РСО-Алания получили незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей от граждан, выезжающих за пределы Российской Федерации», — поясняется на сайте ведомства. Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы РФ и Грузии в обход автомобильной очереди.

Уточняется, что причастные к взятию взяток полицейские пока отстранены от несения службы. При установлении вины, они будут уволены из органов.

В России с 21 числа введена частичная мобилизация. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что новоприбывшим в Грузию гражданам, которые подлежат мобилизации, будут выдавать повестки на границе. Также Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион. Ранее сообщалось, что на границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов, пишет RT. За два дня из России в Грузию уехали более 20 тысяч человек, сообщает «Национальная служба новостей».

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Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы с Грузией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел по республике Северная Осетия-Алания. «<…> Установлено, что пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы гарнизона МВД по РСО-Алания получили незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей от граждан, выезжающих за пределы Российской Федерации», — поясняется на сайте ведомства. Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы РФ и Грузии в обход автомобильной очереди. Уточняется, что причастные к взятию взяток полицейские пока отстранены от несения службы. При установлении вины, они будут уволены из органов. В России с 21 числа введена частичная мобилизация. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что новоприбывшим в Грузию гражданам, которые подлежат мобилизации, будут выдавать повестки на границе. Также Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион. Ранее сообщалось, что на границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов, пишет RT. За два дня из России в Грузию уехали более 20 тысяч человек, сообщает «Национальная служба новостей».
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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