МВД: полицейские брали взятки за ускоренный переход границы с Грузией

28 сентября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Полицейские брали взятки на границе РФ и Грузии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы с Грузией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел по республике Северная Осетия-Алания. «<…> Установлено, что пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы гарнизона МВД по РСО-Алания получили незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей от граждан, выезжающих за пределы Российской Федерации», — поясняется на сайте ведомства. Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы РФ и Грузии в обход автомобильной очереди. Уточняется, что причастные к взятию взяток полицейские пока отстранены от несения службы. При установлении вины, они будут уволены из органов. В России с 21 числа введена частичная мобилизация. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что новоприбывшим в Грузию гражданам, которые подлежат мобилизации, будут выдавать повестки на границе. Также Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион. Ранее сообщалось, что на границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов, пишет RT. За два дня из России в Грузию уехали более 20 тысяч человек, сообщает «Национальная служба новостей».

Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы с Грузией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел по республике Северная Осетия-Алания. «<…> Установлено, что пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы гарнизона МВД по РСО-Алания получили незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей от граждан, выезжающих за пределы Российской Федерации», — поясняется на сайте ведомства. Полицейские брали взятки за ускоренный переход границы РФ и Грузии в обход автомобильной очереди. Уточняется, что причастные к взятию взяток полицейские пока отстранены от несения службы. При установлении вины, они будут уволены из органов. В России с 21 числа введена частичная мобилизация. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что новоприбывшим в Грузию гражданам, которые подлежат мобилизации, будут выдавать повестки на границе. Также Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей в регион. Ранее сообщалось, что на границе с Грузией в Северной Осетии разместят медицинский модуль и психологов, пишет RT. За два дня из России в Грузию уехали более 20 тысяч человек, сообщает «Национальная служба новостей».