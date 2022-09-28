Пермский контрактник жалуется на условия в Елани. Видео

28 сентября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из Пермского края возмущены размещением в учебном центре Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Лысьвы (Пермский край) недовольны размещением их в учебном центре в Елани, расположенном в Свердловской области. На видео, которое записали пермяки, показаны призывники, спящие на полу. Видеозапись была опубликована в телеграмм-канале «ЧП Пермь новости». Мобилизованные пермяки показали на видео, как люди толпятся в зале. Те, кому не хватило мест на сиденьях, расположились прямо на полу, некоторые легли спать на полу посреди холла. «Лысьвенские пацаны, я ничего не хочу сказать вам, это просто происходит какая-то дичь», — рассказывает военнослужащий, не называя своего имени. Ранее военком Свердловской области Сергей Чирков заявил во время прямого эфира, что никаких трудностей при размещении мобилизованных нет, он также отметил, что все вопросы решаются в режиме онлайн. Первая отправка мобилизованных из Пермского края была в понедельник, 26 сентября. Все призывники из региона уехали в учебный центр в Елани колонной автобусов. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа.

Мобилизованные жители Лысьвы (Пермский край) недовольны размещением их в учебном центре в Елани, расположенном в Свердловской области. На видео, которое записали пермяки, показаны призывники, спящие на полу. Видеозапись была опубликована в телеграмм-канале «ЧП Пермь новости». Мобилизованные пермяки показали на видео, как люди толпятся в зале. Те, кому не хватило мест на сиденьях, расположились прямо на полу, некоторые легли спать на полу посреди холла. «Лысьвенские пацаны, я ничего не хочу сказать вам, это просто происходит какая-то дичь», — рассказывает военнослужащий, не называя своего имени. Ранее военком Свердловской области Сергей Чирков заявил во время прямого эфира, что никаких трудностей при размещении мобилизованных нет, он также отметил, что все вопросы решаются в режиме онлайн. Первая отправка мобилизованных из Пермского края была в понедельник, 26 сентября. Все призывники из региона уехали в учебный центр в Елани колонной автобусов. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа.