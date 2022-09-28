Работа главы Перми Алексея Демкина не впечатлила федеральных аналитиков

Алексей Демкин потерял три позиции в рейтинге мэров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин утратил несколько позиций в национальной рейтинге мэров. Исследование было подготовлено специалистами Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с сотрудниками Финансового университета при правительстве РФ. Отчетный период — август и сентябрь текущего года.

«52-я строчка. Демкин Алексей Николаевич — Пермь, Пермский край», — указано на сайте центра «Рейтинг». В июне — июле Демкин занимал 49-ю строчку. Аналитики считают, что пермский мэр в отчетный период часто упоминался в связке с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, «как сторона служебно-межличностного противостояния», что не пошло ему на пользу.

Среди прочего в поле зрения наблюдателей попали претензии по поводу низких темпов сноса аварийных домов, адресованные мэру, и отсутствие взаимопонимания между муниципальными властями и пермяками, которые пользуются общественным транспортом. 18 сентября в столице Прикамья прошел согласованный (с седьмой попытки) митинг противников транспортной реформы. Подсчитав все «за» и «против», эксперты снизили показатели Алексея Демкина в национальном рейтинге, написано на сайте.

URA.RU писало ранее, что для пермских министров и вице-премьеров планируют ввести новый рейтинг. Их работу будут оценивать по качеству ведения соцсетей и каналов. Планируется, что заниматься этим будет краевое подразделение «Центра управления регионов». Сейчас структура анализирует социальные сети глав территорий и составляет их ежегодный рейтинг.