Источник: на протестный митинг в Перми пришли 85 человек

Митинг против транспортной реформы в Перми собрал 85 человек

19 сентября 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Пермяки требовали отмены транспортной реформы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Согласованный митинг против транспортной реформы, который проходил в Саду камней в Перми 18 сентября, объединил 85 человек. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона. «В полиции считают, что на митинг пришли 85 человек. Больше десяти из них — это представители администрации, задача которых наблюдать и анализировать происходящее. Еще столько же — представляли несистемную оппозицию. Плюс, около десяти участников митинга выступили в защиту реформы», — рассказал собеседник агентства. При этом сообщения о количестве митингующих сильно разнятся в местных средствах массовой информации. Согласно подсчетам 59.RU, на акции побывали 70 — 80 человек. Около ста противников реформы насчитали журналисты «Нового компаньона». На сайте «Коммерсант-Прикамье» говорится о цифре, превышавшей сотню, со ссылкой на данные организаторов. Издание Properm.ru сообщило о примерно 150 протестующих. Проезд в пермском общественном транспорте подорожал до 33 рублей с середины сентября текущего года. В то же самое время активисты занимались сбором подписей против реформы. Они много раз пытались провести протестные акции, но все время получали отказ. Власти ссылались на ковидные ограничения. В самом начале сентября стороны перешли к диалогу. Но сразу договориться не получилось. В конечно итоге, мэрия Перми отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней. С резкой критикой такой активности жителей города выступил экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. Он сравнил митинги с «осенним обострением». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Согласованный митинг против транспортной реформы, который проходил в Саду камней в Перми 18 сентября, объединил 85 человек. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона. «В полиции считают, что на митинг пришли 85 человек. Больше десяти из них — это представители администрации, задача которых наблюдать и анализировать происходящее. Еще столько же — представляли несистемную оппозицию. Плюс, около десяти участников митинга выступили в защиту реформы», — рассказал собеседник агентства. При этом сообщения о количестве митингующих сильно разнятся в местных средствах массовой информации. Согласно подсчетам 59.RU, на акции побывали 70 — 80 человек. Около ста противников реформы насчитали журналисты «Нового компаньона». На сайте «Коммерсант-Прикамье» говорится о цифре, превышавшей сотню, со ссылкой на данные организаторов. Издание Properm.ru сообщило о примерно 150 протестующих. Проезд в пермском общественном транспорте подорожал до 33 рублей с середины сентября текущего года. В то же самое время активисты занимались сбором подписей против реформы. Они много раз пытались провести протестные акции, но все время получали отказ. Власти ссылались на ковидные ограничения. В самом начале сентября стороны перешли к диалогу. Но сразу договориться не получилось. В конечно итоге, мэрия Перми отказала в проведении митинга в центре города, но разрешила провести его в Саду Камней. С резкой критикой такой активности жителей города выступил экс-депутат Госдумы Игорь Сапко. Он сравнил митинги с «осенним обострением».