США помогут Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»

29 сентября 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Дания и США объединятся для расследования взрывов на «Северном потоке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США. «Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы „Северного потока“ вблизи датского острова Борнхольм», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Отмечается, что Остин предложил Дании «полную поддержку» в организации расследования. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках в Дании и Швеции обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы актами международного терроризма. Ведомства возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США. «Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы „Северного потока“ вблизи датского острова Борнхольм», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Отмечается, что Остин предложил Дании «полную поддержку» в организации расследования. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках в Дании и Швеции обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы актами международного терроризма. Ведомства возбудили уголовное дело по факту ЧП.