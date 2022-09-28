28 сентября 2022

США помогут Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Дания и США объединятся для расследования взрывов на «Северном потоке» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.

«Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы „Северного потока“ вблизи датского острова Борнхольм», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Отмечается, что Остин предложил Дании «полную поддержку» в организации расследования.

Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках в Дании и Швеции обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы актами международного терроризма. Ведомства возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Глава Пентагона Ллойд Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США. «Министр обороны Ллойд Остин позвонил сегодня министру обороны Дании Мортену Бедскову, чтобы обсудить недавние взрывы „Северного потока“ вблизи датского острова Борнхольм», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Отмечается, что Остин предложил Дании «полную поддержку» в организации расследования. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках в Дании и Швеции обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы актами международного терроризма. Ведомства возбудили уголовное дело по факту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...