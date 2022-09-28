28 сентября 2022

Bloomberg: новую партию HIMARS Украине придется ждать несколько лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Пакет военной помощи США включает 18 HIMARS, однако их доставка займет несколько лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очередной пакет военной помощи США на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, будет доставлен на Украину лишь через несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Пентагона.

«Доставка системы HIMARS в последнем пакете помощи США для Украины займет несколько лет <…>. В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных с существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — пишет агентство. По данным авторов, доставка другого вооружения также займет от шести до 24 месяцев.

Ранее Пентагон утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. США увеличили объемы военной помощи Киеву в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очередной пакет военной помощи США на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, будет доставлен на Украину лишь через несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Пентагона. «Доставка системы HIMARS в последнем пакете помощи США для Украины займет несколько лет <…>. В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных с существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — пишет агентство. По данным авторов, доставка другого вооружения также займет от шести до 24 месяцев. Ранее Пентагон утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. США увеличили объемы военной помощи Киеву в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...