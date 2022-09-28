Bloomberg: новую партию HIMARS Украине придется ждать несколько лет

29 сентября 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Пакет военной помощи США включает 18 HIMARS, однако их доставка займет несколько лет Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очередной пакет военной помощи США на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, будет доставлен на Украину лишь через несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Пентагона. «Доставка системы HIMARS в последнем пакете помощи США для Украины займет несколько лет <…>. В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных с существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — пишет агентство. По данным авторов, доставка другого вооружения также займет от шести до 24 месяцев. Ранее Пентагон утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. США увеличили объемы военной помощи Киеву в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны.

Очередной пакет военной помощи США на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, будет доставлен на Украину лишь через несколько лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя Пентагона. «Доставка системы HIMARS в последнем пакете помощи США для Украины займет несколько лет <…>. В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных с существующих запасов Пентагона, новые должны быть построены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины», — пишет агентство. По данным авторов, доставка другого вооружения также займет от шести до 24 месяцев. Ранее Пентагон утвердил очередной пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. США увеличили объемы военной помощи Киеву в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны.