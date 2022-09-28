США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США отправят на Украину новую партию РСЗО HIMARS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — приводит заявление Жан-Пьер РИА «Новости».

США увеличили объемы военной помощи на Украину в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Вашингтон ранее также пообещал помочь Киеву в возвращении территорий и разрешил украинским властям наносить удары по республикам Донбасса после завершения референдумов о вхождении в состав РФ. Россия предостерегла Соединенные Штаты от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте.

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Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, включающий в себя 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — приводит заявление Жан-Пьер РИА «Новости». США увеличили объемы военной помощи на Украину в связи с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Вашингтон ранее также пообещал помочь Киеву в возвращении территорий и разрешил украинским властям наносить удары по республикам Донбасса после завершения референдумов о вхождении в состав РФ. Россия предостерегла Соединенные Штаты от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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