В свердловском городе мобилизованных отправили на подготовку: «Настроение у нас — боевое!»

Из военкомата Ревды на подготовку отправили десятки мобилизованных

Провожать бойцов пришли их родственники и друзья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Ревде (Свердловская область), как и по всей стране, продолжают отправлять на фронт мобилизованных горожан. Провожать бойцов пришли их родственники и друзья, мобилизованных отправляют от военкомата под патриотические песни. Спикер думы Ревды Андрей Мокрецов взял на себя организацию питания для призывников, а из военной части мобилизованным передали перчатки и теплые носки.

«Сегодня отправятся не только ревдинцы. Приходил один человек из Нижних Серег, и 14 человек уже едут из Артей», — передает слова военкома Ревды, Артинского и Нижнесергинского района Валерия Хлыстова издание «Ревдинский рабочий» в своем telegram-канале.

Андрея Горбунова из Ключевой Нижнесергинского района провожает семья — жена и мать. Андрей служил в Хабаровске в танковых войсках. «У меня настроение боевое. Я вернусь обязательно, другого выбора у меня и нет», — заверил мужчина. Жена Андрея Кристина тоже пришла поддержать своего мужа.

Андрея Горбунова из Ключевой Нижнесергинского района провожает семья — жена и мать Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

Стаса Сарапулова провожает семья. У мужчины за плечами боевая подготовка и служба в спецназе. «Я служил в спецназе, старший лейтенант запаса. Моя военно-учетная специальность — снайпер. К мобилизации я был готов. Собрал рюкзак с вещами, что после спецназа остались, и горными принадлежностями», — рассказал журналистам спецназовец.

Стаса Сарапулова провожает семья. У мужчины за плечами боевая подготовка и служба в спецназе. Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

Александр Суфиев пока самый молодой из мобилизованных сегодня. Ему 22 года. Он вернулся менее полугода назад со службы в ракетно-артиллерийских войсках. Сегодня его провожает девушка. Настрой, как признается парень, боевой — готов ко всему.

Александр Суфиев пока самый молодой из мобилизованных сегодня Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. В столице Урала пункт помощи мобилизованным расположился в здании Дома добровольцев. Пункт будет работать круглосуточно и без выходных дней.

В Ревде продолжают отправлять на фронт мобилизованных горожан Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

Мужчины занимают очередь, чтобы зарегистрироваться Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

Из военной части №42748 мобилизованным передали перчатки и теплые носки Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий»

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.