Матыцин пообещал отсрочку от мобилизации для спортсменов

Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с мобилизацией спортсменов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Некоторым представителям спортивного сегмента в России могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матыцин.

«Некоторым категориям спортсменов предоставят меры защиты по вопросам частичной мобилизации, это обсуждается с правительством. Но нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями», — сказал он на форуме «Россия — спортивная держава», информацию передает РИА «Новости».

Предложение было высказано после того, как экс-футболист национальной команды Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата, отмечает издание sport24.ru. По словам тренера, спортсмен не служил, но проходил воинскую службу, которая была «специфической, со спортивным уклоном». Это было 19 лет назад, дополняет MK.RU.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября этого года. Планируется призвать на военную службу около 300 тысяч человек с боевым опытом и имеющих подходящую воинскую специальность.