28 сентября 2022

Суд отменил приказ властей Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, документы к заседанию
Из-за приказа представители прокуратуры обратились в суд Фото:

В Курганской области решением суда отменили приказ регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Данная информация была размещена 29 сентября на сайте областной прокуратуры.

«По требованию прокуратуры области признан недействующим приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, которым установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области. Решением Курганского областного суда 26.09.2022 оспариваемый нормативный правовой акт признан недействующим», — указано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов. Замеры отходов производились без сведений о количестве проживающих, информации о преобладающих отраслях производства и без учета всех категорий учреждений и предприятий. По данным надзорного ведомства, такие нарушения ставят под сомнение экономическую обоснованность установленных тарифов.

Ранее бизнесмены жаловались, что из-за новых нормативов плата за мусор для них выросла до 60 раз. На это в правительстве заявили, что не смогут отменить новые нормативы на вывоз мусора, но готовы обсудить с предпринимателями каждый отдельный случай повышения платы.

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В Курганской области решением суда отменили приказ регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Данная информация была размещена 29 сентября на сайте областной прокуратуры. «По требованию прокуратуры области признан недействующим приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, которым установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области. Решением Курганского областного суда 26.09.2022 оспариваемый нормативный правовой акт признан недействующим», — указано в сообщении. В прокуратуре сообщили, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов. Замеры отходов производились без сведений о количестве проживающих, информации о преобладающих отраслях производства и без учета всех категорий учреждений и предприятий. По данным надзорного ведомства, такие нарушения ставят под сомнение экономическую обоснованность установленных тарифов. Ранее бизнесмены жаловались, что из-за новых нормативов плата за мусор для них выросла до 60 раз. На это в правительстве заявили, что не смогут отменить новые нормативы на вывоз мусора, но готовы обсудить с предпринимателями каждый отдельный случай повышения платы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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