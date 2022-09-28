Суд отменил приказ властей Курганской области

29 сентября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Из-за приказа представители прокуратуры обратились в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области решением суда отменили приказ регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Данная информация была размещена 29 сентября на сайте областной прокуратуры. «По требованию прокуратуры области признан недействующим приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, которым установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области. Решением Курганского областного суда 26.09.2022 оспариваемый нормативный правовой акт признан недействующим», — указано в сообщении. В прокуратуре сообщили, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов. Замеры отходов производились без сведений о количестве проживающих, информации о преобладающих отраслях производства и без учета всех категорий учреждений и предприятий. По данным надзорного ведомства, такие нарушения ставят под сомнение экономическую обоснованность установленных тарифов. Ранее бизнесмены жаловались, что из-за новых нормативов плата за мусор для них выросла до 60 раз. На это в правительстве заявили, что не смогут отменить новые нормативы на вывоз мусора, но готовы обсудить с предпринимателями каждый отдельный случай повышения платы.

В Курганской области решением суда отменили приказ регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Данная информация была размещена 29 сентября на сайте областной прокуратуры. «По требованию прокуратуры области признан недействующим приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, которым установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области. Решением Курганского областного суда 26.09.2022 оспариваемый нормативный правовой акт признан недействующим», — указано в сообщении. В прокуратуре сообщили, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов. Замеры отходов производились без сведений о количестве проживающих, информации о преобладающих отраслях производства и без учета всех категорий учреждений и предприятий. По данным надзорного ведомства, такие нарушения ставят под сомнение экономическую обоснованность установленных тарифов. Ранее бизнесмены жаловались, что из-за новых нормативов плата за мусор для них выросла до 60 раз. На это в правительстве заявили, что не смогут отменить новые нормативы на вывоз мусора, но готовы обсудить с предпринимателями каждый отдельный случай повышения платы.