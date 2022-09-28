Мужчин ждут домой живыми и здоровыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Сосновском районе Челябинской области 29 сентября состоялись проводы мобилизованных граждан. Около 60 мужчин отправились в Екатеринбург для прохождения боевого слаживания и дальнейшей отправки на фронт. Все они получили деньги от администрации района на первоочередные нужды.

«Мы не прощаемся! Мы говорим до свидания! Ждем домой!» — кричали жители мобилизованным землякам.

Все мобилизованные имеют опыт службы в армии. Некоторые служили в горячих точках. Среди мобилизованных есть добровольцы.

Это уже третья отправка мобилизованных из Сосновского района. Глава района Евгений Ваганов сообщил URA.RU, что 30 сентября состоятся очередные проводы. Каждый из мобилизованных получит по пять тысяч рублей.

Массовая отправка мобилизованных из городов и районов области началась 27 сентября. Среди мобилизованных много добровольцев. В некоторых регионах страны военкоматы уже перевыполнили планы по мобилизации.

Согласно указу о частичной мобилизации, из запаса призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все мобилизованные должны отвечать необходимым требованиям. В случае незаконной мобилизации граждане могут обратиться за помощью на горячие линии.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU