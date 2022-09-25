Омбудсмен просит челябинцев сообщать о нарушениях при мобилизации

26 сентября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

С обращениями граждан будет работать аппарат уполномоченного по правам человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко просит жителей региона сообщать о случаях нарушения законодательства при проведении частичной мобилизации. Об этом она сообщила в социальных сетях. «С сегодняшнего дня ежедневно мной и сотрудниками моего аппарата ведется прием жителей по вопросам частичной мобилизации. Если Вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь — с каждым случаем будем работать индивидуально!», — сообщила Сударенко в своем telegram-аккаунте. Ранее в Госдуме РФ предложили ввести уголовную ответственность для должностных лиц за мобилизацию тех, кто не прошел необходимую подготовку. Руководителей будут наказывать за отправку в зону боевых действий неподготовленных и неэкипированных бойцов. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, сегодня на Украине российским военнослужащим противостоит целый блок НАТО. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч граждан из запаса. Все они пройдут необходимую подготовку перед отправкой в зону СВО.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко просит жителей региона сообщать о случаях нарушения законодательства при проведении частичной мобилизации. Об этом она сообщила в социальных сетях. «С сегодняшнего дня ежедневно мной и сотрудниками моего аппарата ведется прием жителей по вопросам частичной мобилизации. Если Вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь — с каждым случаем будем работать индивидуально!», — сообщила Сударенко в своем telegram-аккаунте. Ранее в Госдуме РФ предложили ввести уголовную ответственность для должностных лиц за мобилизацию тех, кто не прошел необходимую подготовку. Руководителей будут наказывать за отправку в зону боевых действий неподготовленных и неэкипированных бойцов. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, сегодня на Украине российским военнослужащим противостоит целый блок НАТО. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч граждан из запаса. Все они пройдут необходимую подготовку перед отправкой в зону СВО.