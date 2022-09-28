В Челябинской области увеличилась смертность от COVID-19

За сутки от коронавируса в Челябинской области скончалось пять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксировали рост числа умерших от коронавируса. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, по состоянию на 29 сентября умерло пять человек. Сутками ранее их было трое.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло пять человек. Выздоровели за сутки 1702 человека», — сообщили URA.RU в минздраве области.

Там отметили, что, несмотря на рост смертности среди населения, уровень заболеваемости снизился. На 29 сентября в области насчитывается 1176 новых случаев заболевания. Сутками ранее было зафиксировано 1256 заболевших.

Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок в местах скопления народа, использование перчаток и санитайзеров. По словам главы регионального минздрава Агаты Ткачевой, как только в области появится назальная вакцина, создать местный иммунитет станет проще.

Развитие болезни связывают с мутацией вируса. Новые штаммы вызвали всплеск заражений по всей стране. Иммунологи сообщают, что те, кто переболел коронавирусом в первую волну, до сих пор страдают от его последствий.