28 сентября 2022

В курганском военкомате разъяснили, что ждет мобилизованных с заболеваниями

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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
При наличии заболевания курганцам надо предоставить в военкомат справку Фото:
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Мобилизация в России

Курганцы, которые имеют тяжелые хронические заболевания, могут попасть в число мобилизованных граждан, если не предоставят справки и заключения врачей о наличии болезни. Об этом сообщили в Курганском областном военкомате.

«Если у человека имеются документарные доказательства наличия заболеваний, которые делают его непригодными для службы, следует известить об этом наших сотрудников», — прокомментировали текущую ситуацию в военкомате. При этом не было уточнено, с какими болезнями граждан могут «забраковать» и не призвать для прохождения службы.

Также в военкомате посоветовали имеющим болезни призывникам не беспокоиться об отсутствии медкомиссии в пунктах призыва. По прибытии в часть курганцы пройдут тщательный медицинский осмотр, который будет проведен не единожды. Поэтому тех, у кого выявят медицинские противопоказания, будут отправлять из частей обратно по месту жительства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области идет отправка мобилизованных в военные части, где их будут обучать военному делу. Накануне партию мобилизованных курганцев проводили аплодисментами из пункта отправки в часть. Также сотрудники военкомата попросили отбывших родных не выкладывать фото и видео призванных в войска для безопасности. Частичная мобилизация объявлена в стране в связи со спецоперацией на Украине по денацификации и демилитаризации.

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Курганцы, которые имеют тяжелые хронические заболевания, могут попасть в число мобилизованных граждан, если не предоставят справки и заключения врачей о наличии болезни. Об этом сообщили в Курганском областном военкомате. «Если у человека имеются документарные доказательства наличия заболеваний, которые делают его непригодными для службы, следует известить об этом наших сотрудников», — прокомментировали текущую ситуацию в военкомате. При этом не было уточнено, с какими болезнями граждан могут «забраковать» и не призвать для прохождения службы. Также в военкомате посоветовали имеющим болезни призывникам не беспокоиться об отсутствии медкомиссии в пунктах призыва. По прибытии в часть курганцы пройдут тщательный медицинский осмотр, который будет проведен не единожды. Поэтому тех, у кого выявят медицинские противопоказания, будут отправлять из частей обратно по месту жительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области идет отправка мобилизованных в военные части, где их будут обучать военному делу. Накануне партию мобилизованных курганцев проводили аплодисментами из пункта отправки в часть. Также сотрудники военкомата попросили отбывших родных не выкладывать фото и видео призванных в войска для безопасности. Частичная мобилизация объявлена в стране в связи со спецоперацией на Украине по денацификации и демилитаризации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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