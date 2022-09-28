В курганском военкомате разъяснили, что ждет мобилизованных с заболеваниями

29 сентября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

При наличии заболевания курганцам надо предоставить в военкомат справку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганцы, которые имеют тяжелые хронические заболевания, могут попасть в число мобилизованных граждан, если не предоставят справки и заключения врачей о наличии болезни. Об этом сообщили в Курганском областном военкомате. «Если у человека имеются документарные доказательства наличия заболеваний, которые делают его непригодными для службы, следует известить об этом наших сотрудников», — прокомментировали текущую ситуацию в военкомате. При этом не было уточнено, с какими болезнями граждан могут «забраковать» и не призвать для прохождения службы. Также в военкомате посоветовали имеющим болезни призывникам не беспокоиться об отсутствии медкомиссии в пунктах призыва. По прибытии в часть курганцы пройдут тщательный медицинский осмотр, который будет проведен не единожды. Поэтому тех, у кого выявят медицинские противопоказания, будут отправлять из частей обратно по месту жительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области идет отправка мобилизованных в военные части, где их будут обучать военному делу. Накануне партию мобилизованных курганцев проводили аплодисментами из пункта отправки в часть. Также сотрудники военкомата попросили отбывших родных не выкладывать фото и видео призванных в войска для безопасности. Частичная мобилизация объявлена в стране в связи со спецоперацией на Украине по денацификации и демилитаризации.

Курганцы, которые имеют тяжелые хронические заболевания, могут попасть в число мобилизованных граждан, если не предоставят справки и заключения врачей о наличии болезни. Об этом сообщили в Курганском областном военкомате. «Если у человека имеются документарные доказательства наличия заболеваний, которые делают его непригодными для службы, следует известить об этом наших сотрудников», — прокомментировали текущую ситуацию в военкомате. При этом не было уточнено, с какими болезнями граждан могут «забраковать» и не призвать для прохождения службы. Также в военкомате посоветовали имеющим болезни призывникам не беспокоиться об отсутствии медкомиссии в пунктах призыва. По прибытии в часть курганцы пройдут тщательный медицинский осмотр, который будет проведен не единожды. Поэтому тех, у кого выявят медицинские противопоказания, будут отправлять из частей обратно по месту жительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области идет отправка мобилизованных в военные части, где их будут обучать военному делу. Накануне партию мобилизованных курганцев проводили аплодисментами из пункта отправки в часть. Также сотрудники военкомата попросили отбывших родных не выкладывать фото и видео призванных в войска для безопасности. Частичная мобилизация объявлена в стране в связи со спецоперацией на Украине по денацификации и демилитаризации.