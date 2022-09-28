Зам Куйвашева выехал в Елань из-за бардака с с размещением мобилизованных

Первый замгубернатора Свердловской области устроит проверку в Елани

29 сентября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Алексей Шмыков, по неофициальным данным, проведет проверку в Елани Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В военный учебный центр в поселке Елань, где на условия содержания массово жалуются мобилизованные уральцы, выехал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Как сообщил URA.RU источник, чиновник готовит проверку. «Сегодня в Елани работает Шмыков как глава мобилизационной комиссии [Свердловской области]. Будет разбираться», — поделился собеседник агентства. Получить более подробную информацию у самого Шмыкова оперативно не удалось, он не ответил на звонки и сообщения корреспондента. На условия содержания в Елани массово жалуются, в частности, призывники из Пермского края. Мобилизованные сообщали, что вынуждены спать на голом полу, а главное здание лагеря переполнено людьми. Источники URA.RU ранее сообщали, к ситуации причастен один из ответственных начальников 473-го учебного центра. Вопрос стоит на контроле руководства Центрального военного округа (ЦВО). 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.

В военный учебный центр в поселке Елань, где на условия содержания массово жалуются мобилизованные уральцы, выехал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Как сообщил URA.RU источник, чиновник готовит проверку. «Сегодня в Елани работает Шмыков как глава мобилизационной комиссии [Свердловской области]. Будет разбираться», — поделился собеседник агентства. Получить более подробную информацию у самого Шмыкова оперативно не удалось, он не ответил на звонки и сообщения корреспондента. На условия содержания в Елани массово жалуются, в частности, призывники из Пермского края. Мобилизованные сообщали, что вынуждены спать на голом полу, а главное здание лагеря переполнено людьми. Источники URA.RU ранее сообщали, к ситуации причастен один из ответственных начальников 473-го учебного центра. Вопрос стоит на контроле руководства Центрального военного округа (ЦВО). 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что по всей стране мобилизовать планируется 300 тысяч человек.