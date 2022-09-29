В Елани нашли ответственного за бардак с размещением мобилизованных. Видео

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Мобилизация. Челябинск, обмундирование, вещмешок, мобилизация
Мобилизованные из разных регионов жалуются на условия размещения в Елани Фото:
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Мобилизация в России

Бардак с размещением в Елани мобилизованных пермяков возник по вине одного из начальников 473-го учебного центра. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«С ответственным по этому вопросу уже говорили уже несколько раз, проведены совещания и в документах зафиксировано, что он должен сделать», — отмечает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, вопрос контролируется на уровне руководства ЦВО.

Согласно ранее оговоренному алгоритму, после приезда каждый мобилизованный проходит определенные процедуры. С мобилизованными должна состояться беседа, после чего им выдаются вещи. Подобную процедуру проходят призывники, количество которых было не сопоставимо с потоком мобилизованных. Из-за этого в центре возник коллапс.

Ранее пермяки, прибывшие в Елань, разместили в соцсети видео. Один из военнослужащих рассказал, что условия для прибывших в учебный центр не созданы: мобилизованные были вынуждены спать на голом полу, а само здание переполнено.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ на него не последовал. Дежурный учебного центра в Елани на звонок корреспондента агентства не ответил.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

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Бардак с размещением в Елани мобилизованных пермяков возник по вине одного из начальников 473-го учебного центра. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «С ответственным по этому вопросу уже говорили уже несколько раз, проведены совещания и в документах зафиксировано, что он должен сделать», — отмечает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, вопрос контролируется на уровне руководства ЦВО. Согласно ранее оговоренному алгоритму, после приезда каждый мобилизованный проходит определенные процедуры. С мобилизованными должна состояться беседа, после чего им выдаются вещи. Подобную процедуру проходят призывники, количество которых было не сопоставимо с потоком мобилизованных. Из-за этого в центре возник коллапс. Ранее пермяки, прибывшие в Елань, разместили в соцсети видео. Один из военнослужащих рассказал, что условия для прибывших в учебный центр не созданы: мобилизованные были вынуждены спать на голом полу, а само здание переполнено. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ на него не последовал. Дежурный учебного центра в Елани на звонок корреспондента агентства не ответил. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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