28 сентября 2022

Челябинский пенсионер МВД рассказал, зачем отправился на фронт. Видео

Пенсионер МВД из Челябинской области отправился на спецоперацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, мобилизация
Ветеран МВД Ренард Ахметов до мобилизации служил в армии и полиции Фото:
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Мобилизация в России

Пенсионер полиции из Сосновского района Челябинской области пошел в армию для участия в спецоперации на Украине. Как URA.RU рассказал сам Ренард Ахметов, волнения он не испытывает.

«Служил в армии, служил в полиции. Являюсь пенсионером МВД, майор в отставке. Меня призвали: пришла повестка. Родина позвала — значит, надо», — сообщил URA.RU Ахметов.

Дома у мужчины остались супруга и двое детей: 9-летний сын и 18-летняя дочь. У родственников были эмоции, слезы, но смирились. Собеседник URA.RU рассказал, что к поездке подготовился: закупил необходимое.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Предполагается, что пройдут три волны. Минобороны разработало перечень критериев, кто будет мобилизован. 29 сентября в воинскую часть в Екатеринбурге поехало около 60 человек: это третья отправка людей с начала недели. Все мобилизованные получили от администрации района по пять тысяч рублей.

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Пенсионер полиции из Сосновского района Челябинской области пошел в армию для участия в спецоперации на Украине. Как URA.RU рассказал сам Ренард Ахметов, волнения он не испытывает. «Служил в армии, служил в полиции. Являюсь пенсионером МВД, майор в отставке. Меня призвали: пришла повестка. Родина позвала — значит, надо», — сообщил URA.RU Ахметов. Дома у мужчины остались супруга и двое детей: 9-летний сын и 18-летняя дочь. У родственников были эмоции, слезы, но смирились. Собеседник URA.RU рассказал, что к поездке подготовился: закупил необходимое. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Предполагается, что пройдут три волны. Минобороны разработало перечень критериев, кто будет мобилизован. 29 сентября в воинскую часть в Екатеринбурге поехало около 60 человек: это третья отправка людей с начала недели. Все мобилизованные получили от администрации района по пять тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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