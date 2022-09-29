Глава МИД Польши допустил ввод войск НАТО на Украину

29 сентября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

НАТО могут применить обычное вооружение при эскалации конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Североатлантического альянса могут помочь Украине, если Россия решится применить ядерное оружие. Такое заявление сделал глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау. «В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. То есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины», — его слова приводит РИА «Новости». Он также пояснил, что НАТО могут при этом сценарии применить обычное вооружение. По словам главы ведомства, «необязательно с украинской территории». О том, что США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому не будут использовать любое оружие в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет деловое издание «Взгляд». Как отметил политик, в последние дни западные лидеры требуют от Москвы «убрать руку со своей „ядерной кнопки“» и грозят «ужасающими последствиями» в случае применения ядерного оружия, приводит информацию «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — защита мирного населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. Запад не согласился с такими целями и, встав на украинскую сторону, начал помогать ей поставками иностранного вооружения. Кроме того, в последнее время европейские страны все чаще затрагивают вопрос применения ядерного оружия, однако объективных предпосылок для этого нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силы Североатлантического альянса могут помочь Украине, если Россия решится применить ядерное оружие. Такое заявление сделал глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау. «В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. То есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины», — его слова приводит РИА «Новости». Он также пояснил, что НАТО могут при этом сценарии применить обычное вооружение. По словам главы ведомства, «необязательно с украинской территории». О том, что США и Европа не собираются погибать в ядерном апокалипсисе, а потому не будут использовать любое оружие в текущем конфликте на Украине, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет деловое издание «Взгляд». Как отметил политик, в последние дни западные лидеры требуют от Москвы «убрать руку со своей „ядерной кнопки“» и грозят «ужасающими последствиями» в случае применения ядерного оружия, приводит информацию «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — защита мирного населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. Запад не согласился с такими целями и, встав на украинскую сторону, начал помогать ей поставками иностранного вооружения. Кроме того, в последнее время европейские страны все чаще затрагивают вопрос применения ядерного оружия, однако объективных предпосылок для этого нет.