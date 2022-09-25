25 сентября 2022
24 сентября 2022

Курганец, раненный на СВО, собрался снова идти в армию вслед за братом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Ради службы в армии курганец решил закрыть больничный (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель деревни Галишово Курганской области Валерий Федин, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, решил стать добровольцем и поехать служить вслед за родным братом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганец.

«Ну как такое решение не принять? Если все парни поехали, брат мой поехал, сослуживцы. Как я не поеду. Многие оставили свои семьи, детей. Поэтому и я поеду помогать, передавать свой боевой опыт. Вот уже вещи собираю по-тихоньку», — рассказал доброволец. По словам курганца, настрой у него отличный. Несмотря на прошлые ранения, готов ехать на передовую и защищать свою Родину.

«Сейчас буду закрывать больничный, который у меня был открыт после ранения в ходе СВО. Хотя мне нужна была еще одна операция, но я от нее откажусь. Чувствую себя хорошо. Готов отдать долг Родине. Как закрою больничный, то сразу отправлюсь на службу. Мои сослуживцы уже в военкоматах, кто-то еще собирается. Все хотят снова служить. Чем быстрее поедем, тем лучше. Быстрее победим», — добавил Федин.

Ранее URA.RU писало, что к курганскому военкомату массово приходят добровольцы и мобилизованные граждане. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.

Валерий Федин (крайний слева), раненый на СВО, решил отправиться в армию добровольцем
Решение поехать добровольцем Валерий Федин принял после того, как мобилизовали его родного брата

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Житель деревни Галишово Курганской области Валерий Федин, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, решил стать добровольцем и поехать служить вслед за родным братом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганец. «Ну как такое решение не принять? Если все парни поехали, брат мой поехал, сослуживцы. Как я не поеду. Многие оставили свои семьи, детей. Поэтому и я поеду помогать, передавать свой боевой опыт. Вот уже вещи собираю по-тихоньку», — рассказал доброволец. По словам курганца, настрой у него отличный. Несмотря на прошлые ранения, готов ехать на передовую и защищать свою Родину. «Сейчас буду закрывать больничный, который у меня был открыт после ранения в ходе СВО. Хотя мне нужна была еще одна операция, но я от нее откажусь. Чувствую себя хорошо. Готов отдать долг Родине. Как закрою больничный, то сразу отправлюсь на службу. Мои сослуживцы уже в военкоматах, кто-то еще собирается. Все хотят снова служить. Чем быстрее поедем, тем лучше. Быстрее победим», — добавил Федин. Ранее URA.RU писало, что к курганскому военкомату массово приходят добровольцы и мобилизованные граждане. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...