Курганец, раненный на СВО, собрался снова идти в армию вслед за братом

Житель деревни Галишово Курганской области Валерий Федин, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, решил стать добровольцем и поехать служить вслед за родным братом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганец.
«Ну как такое решение не принять? Если все парни поехали, брат мой поехал, сослуживцы. Как я не поеду. Многие оставили свои семьи, детей. Поэтому и я поеду помогать, передавать свой боевой опыт. Вот уже вещи собираю по-тихоньку», — рассказал доброволец. По словам курганца, настрой у него отличный. Несмотря на прошлые ранения, готов ехать на передовую и защищать свою Родину.
«Сейчас буду закрывать больничный, который у меня был открыт после ранения в ходе СВО. Хотя мне нужна была еще одна операция, но я от нее откажусь. Чувствую себя хорошо. Готов отдать долг Родине. Как закрою больничный, то сразу отправлюсь на службу. Мои сослуживцы уже в военкоматах, кто-то еще собирается. Все хотят снова служить. Чем быстрее поедем, тем лучше. Быстрее победим», — добавил Федин.
Ранее URA.RU писало, что к курганскому военкомату массово приходят добровольцы и мобилизованные граждане. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.
Валерий Федин (крайний слева), раненый на СВО, решил отправиться в армию добровольцем
Фото Валерия Федина
Решение поехать добровольцем Валерий Федин принял после того, как мобилизовали его родного брата
Фото Валерия Федина
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Житель деревни Галишово Курганской области Валерий Федин, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, решил стать добровольцем и поехать служить вслед за родным братом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганец. «Ну как такое решение не принять? Если все парни поехали, брат мой поехал, сослуживцы. Как я не поеду. Многие оставили свои семьи, детей. Поэтому и я поеду помогать, передавать свой боевой опыт. Вот уже вещи собираю по-тихоньку», — рассказал доброволец. По словам курганца, настрой у него отличный. Несмотря на прошлые ранения, готов ехать на передовую и защищать свою Родину. «Сейчас буду закрывать больничный, который у меня был открыт после ранения в ходе СВО. Хотя мне нужна была еще одна операция, но я от нее откажусь. Чувствую себя хорошо. Готов отдать долг Родине. Как закрою больничный, то сразу отправлюсь на службу. Мои сослуживцы уже в военкоматах, кто-то еще собирается. Все хотят снова служить. Чем быстрее поедем, тем лучше. Быстрее победим», — добавил Федин. Ранее URA.RU писало, что к курганскому военкомату массово приходят добровольцы и мобилизованные граждане. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.