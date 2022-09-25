Курганец, раненный на СВО, собрался снова идти в армию вслед за братом

26 сентября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Ради службы в армии курганец решил закрыть больничный (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель деревни Галишово Курганской области Валерий Федин, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, решил стать добровольцем и поехать служить вслед за родным братом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганец. «Ну как такое решение не принять? Если все парни поехали, брат мой поехал, сослуживцы. Как я не поеду. Многие оставили свои семьи, детей. Поэтому и я поеду помогать, передавать свой боевой опыт. Вот уже вещи собираю по-тихоньку», — рассказал доброволец. По словам курганца, настрой у него отличный. Несмотря на прошлые ранения, готов ехать на передовую и защищать свою Родину. «Сейчас буду закрывать больничный, который у меня был открыт после ранения в ходе СВО. Хотя мне нужна была еще одна операция, но я от нее откажусь. Чувствую себя хорошо. Готов отдать долг Родине. Как закрою больничный, то сразу отправлюсь на службу. Мои сослуживцы уже в военкоматах, кто-то еще собирается. Все хотят снова служить. Чем быстрее поедем, тем лучше. Быстрее победим», — добавил Федин. Ранее URA.RU писало, что к курганскому военкомату массово приходят добровольцы и мобилизованные граждане. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе. Валерий Федин (крайний слева), раненый на СВО, решил отправиться в армию добровольцем Фото Валерия Федина Решение поехать добровольцем Валерий Федин принял после того, как мобилизовали его родного брата Фото Валерия Федина

Житель деревни Галишово Курганской области Валерий Федин, раненный в ходе военной спецоперации на Украине, решил стать добровольцем и поехать служить вслед за родным братом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганец. «Ну как такое решение не принять? Если все парни поехали, брат мой поехал, сослуживцы. Как я не поеду. Многие оставили свои семьи, детей. Поэтому и я поеду помогать, передавать свой боевой опыт. Вот уже вещи собираю по-тихоньку», — рассказал доброволец. По словам курганца, настрой у него отличный. Несмотря на прошлые ранения, готов ехать на передовую и защищать свою Родину. «Сейчас буду закрывать больничный, который у меня был открыт после ранения в ходе СВО. Хотя мне нужна была еще одна операция, но я от нее откажусь. Чувствую себя хорошо. Готов отдать долг Родине. Как закрою больничный, то сразу отправлюсь на службу. Мои сослуживцы уже в военкоматах, кто-то еще собирается. Все хотят снова служить. Чем быстрее поедем, тем лучше. Быстрее победим», — добавил Федин. Ранее URA.RU писало, что к курганскому военкомату массово приходят добровольцы и мобилизованные граждане. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, всего планируется мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.