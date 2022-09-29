Депутаты от ЛДНР, Запорожья и Херсонщины войдут в Госдуму

Срок полномочий депутатов Госдумы — пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Депутаты от Луганской и Донецкой народных республик, от Херсонской и Запорожской областей будут включены в состав российской Госдумы не раньше, чем через четыре года. Такое заявление сделал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

«Выборы были в прошлом году, срок полномочий — пять лет. Следующие выборы в 2026 году. То есть избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно», — отметил он в беседе с журналистами ТАСС.

Он также пояснил, что это произойдет лишь в случае присоединения освобожденных территорий к России. Кроме того, количество членов Совета Федерации определяется, исходя из количества субъектов РФ, поэтому при возникновении в стране нескольких новых субъектов в Совфед будут включены и новые сенаторы.

Референдумы по самоопределению территорий Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей прошли там в конце сентября этого года. По количеству проголосовавших, мероприятия признаны состоявшимися — явка на референдумах превысила 50%, несмотря на неоднократные попытки ВСУ сорвать голосования.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели российской стороны — денацификация, демилитаризация территорий, а также спасение мирных граждан от участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатов. С весны под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.