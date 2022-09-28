Губернатор Махонин лично проводил пермяков, уходящих на фронт

29 сентября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин пожелал призывникам, чтобы все вернулись домой (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Проводить пермяков, отправляющихся на подготовку в учебный центр в ходе частичной мобилизации, пришел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На плацу сборного пункта Военного комиссариата края он поблагодарил призывников и пожелал им скорейшего возвращения домой. «Дорогие земляки, хочу сказать прежде всего спасибо, что вы не спрятались, не испугались. Мужество, сила духа, преданность к Родине всегда были отличительной чертой уральского характера. Я уверен, что весь регион сейчас мысленно вместе с вами, все жители желают вам всего самого наилучшего и, конечно, возвращения домой. Помните, что мы вас ждем здоровыми и невредимыми. Храни вас бог», — сказал Махонин призывникам. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В Пермском крае уже четвертый день призывники отправляются на места обучения, для дальнейшего прохождения службы. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов заявил, что все частично мобилизованные жители Пермского края получили повестки. Отправка будет закончена 1 октября.

Проводить пермяков, отправляющихся на подготовку в учебный центр в ходе частичной мобилизации, пришел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На плацу сборного пункта Военного комиссариата края он поблагодарил призывников и пожелал им скорейшего возвращения домой. «Дорогие земляки, хочу сказать прежде всего спасибо, что вы не спрятались, не испугались. Мужество, сила духа, преданность к Родине всегда были отличительной чертой уральского характера. Я уверен, что весь регион сейчас мысленно вместе с вами, все жители желают вам всего самого наилучшего и, конечно, возвращения домой. Помните, что мы вас ждем здоровыми и невредимыми. Храни вас бог», — сказал Махонин призывникам. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В Пермском крае уже четвертый день призывники отправляются на места обучения, для дальнейшего прохождения службы. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов заявил, что все частично мобилизованные жители Пермского края получили повестки. Отправка будет закончена 1 октября.