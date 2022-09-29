Четвертый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в Тюмень

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© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
пермяки отправились в Тюмень Фото:
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Мобилизация в России

Эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище в Тюмень. Как сообщает корреспондент URA.RU, там пермяки проведут боевое слаживание, после чего отправятся на фронт.

«Пермяков привезли со сборного пункта Пермского края на железнодорожный вокзал Пермь-2, откуда состав отправился в Тюмень. Родственники мобилизованных пришли проводить своих близких, они собрались на площади перед вокзалом. К самому эшелону родственников не пускают сотрудники полиции», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее министр территориальной безопасности Виктор Батмазов в беседе с URA.RU рассказал, почему пермяков отправляют именно в Тюмень. «В Тюмени находится высшее военно-инженерное командное училище. Там готовят специалистов для форсирования рек, разминирования машин, сейчас требуется очень много инженеров», — пояснил Батмазов.

Перед отправкой Дмитрий Махонин лично проводил мобилизованных пермяков. Он поблагодарил призывников и пожелал им скорейшего возвращения домой.

О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны.

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Эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище в Тюмень. Как сообщает корреспондент URA.RU, там пермяки проведут боевое слаживание, после чего отправятся на фронт. «Пермяков привезли со сборного пункта Пермского края на железнодорожный вокзал Пермь-2, откуда состав отправился в Тюмень. Родственники мобилизованных пришли проводить своих близких, они собрались на площади перед вокзалом. К самому эшелону родственников не пускают сотрудники полиции», — передает корреспондент URA.RU. Ранее министр территориальной безопасности Виктор Батмазов в беседе с URA.RU рассказал, почему пермяков отправляют именно в Тюмень. «В Тюмени находится высшее военно-инженерное командное училище. Там готовят специалистов для форсирования рек, разминирования машин, сейчас требуется очень много инженеров», — пояснил Батмазов. Перед отправкой Дмитрий Махонин лично проводил мобилизованных пермяков. Он поблагодарил призывников и пожелал им скорейшего возвращения домой. О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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