Четвертый эшелон с мобилизованными пермяками отправился в Тюмень

29 сентября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

пермяки отправились в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище в Тюмень. Как сообщает корреспондент URA.RU, там пермяки проведут боевое слаживание, после чего отправятся на фронт. «Пермяков привезли со сборного пункта Пермского края на железнодорожный вокзал Пермь-2, откуда состав отправился в Тюмень. Родственники мобилизованных пришли проводить своих близких, они собрались на площади перед вокзалом. К самому эшелону родственников не пускают сотрудники полиции», — передает корреспондент URA.RU. Ранее министр территориальной безопасности Виктор Батмазов в беседе с URA.RU рассказал, почему пермяков отправляют именно в Тюмень. «В Тюмени находится высшее военно-инженерное командное училище. Там готовят специалистов для форсирования рек, разминирования машин, сейчас требуется очень много инженеров», — пояснил Батмазов. Перед отправкой Дмитрий Махонин лично проводил мобилизованных пермяков. Он поблагодарил призывников и пожелал им скорейшего возвращения домой. О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны.

Эшелон с мобилизованными пермяками отправился в военное училище в Тюмень. Как сообщает корреспондент URA.RU, там пермяки проведут боевое слаживание, после чего отправятся на фронт. «Пермяков привезли со сборного пункта Пермского края на железнодорожный вокзал Пермь-2, откуда состав отправился в Тюмень. Родственники мобилизованных пришли проводить своих близких, они собрались на площади перед вокзалом. К самому эшелону родственников не пускают сотрудники полиции», — передает корреспондент URA.RU. Ранее министр территориальной безопасности Виктор Батмазов в беседе с URA.RU рассказал, почему пермяков отправляют именно в Тюмень. «В Тюмени находится высшее военно-инженерное командное училище. Там готовят специалистов для форсирования рек, разминирования машин, сейчас требуется очень много инженеров», — пояснил Батмазов. Перед отправкой Дмитрий Махонин лично проводил мобилизованных пермяков. Он поблагодарил призывников и пожелал им скорейшего возвращения домой. О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны.