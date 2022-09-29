Магазины создали список самых дешевых телефонов для мобилизуемых. Инфографика

29 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мобилизуемым разрешили брать с собой только кнопочные телефоны без камер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для солдат запаса, которых призывают на мобилизацию для отправки на фронт, продают кнопочные телефоны для связи с близкими во время спецоперации. Соответствующие подборки появились на сайтах магазинов электроники. Представленные телефоны стоят от 500 до 600 рублей. Торговые сети предлагают на выбор несколько недорогих кнопочных моделей, которые можно использовать на фронте мобилизованному свердловчанину. В них нет ни фронтальной, ни основной камеры, а также Bluetooth. Наиболее дешевыми из представленных моделей оказались следующие. Joy’s S16.

INOI 100.

Digma Linux A106.

Jinga Simple F140.

Tokky FP10. Военные позволят мобилизованным разговаривать по телефонам, подходящим по критериям. Они будут выдаваться солдатам в определенное время, определенное распорядком дня. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным, который сообщил, что солдаты отправятся к месту проведения специальной операции на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что необходимо мобилизовать 300 тысяч человек. Спецоперация начата как реакция на усиление обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской республик, которые подвергаются нападениям Украины с 2014 года, сообщали власти РФ. Фото: URA.RU

Для солдат запаса, которых призывают на мобилизацию для отправки на фронт, продают кнопочные телефоны для связи с близкими во время спецоперации. Соответствующие подборки появились на сайтах магазинов электроники. Представленные телефоны стоят от 500 до 600 рублей. Торговые сети предлагают на выбор несколько недорогих кнопочных моделей, которые можно использовать на фронте мобилизованному свердловчанину. В них нет ни фронтальной, ни основной камеры, а также Bluetooth. Наиболее дешевыми из представленных моделей оказались следующие. Военные позволят мобилизованным разговаривать по телефонам, подходящим по критериям. Они будут выдаваться солдатам в определенное время, определенное распорядком дня. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным, который сообщил, что солдаты отправятся к месту проведения специальной операции на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что необходимо мобилизовать 300 тысяч человек. Спецоперация начата как реакция на усиление обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской республик, которые подвергаются нападениям Украины с 2014 года, сообщали власти РФ.