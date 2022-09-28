Путин назначил двух заместителей челябинскому генералу МВД

29 сентября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков ждал заместителей длительное время после освобождения ключевых постов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Заместителями начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова назначены полковник полиции Игорь Белецкий и генерал-майор юстиции Николай Самойлов. Cоответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщил сам генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. «Указом президента № 667 заместителем начальника ГУ МВД, начальником полиции назначен полковник полиции Белецкий Игорь Владимирович, занимавший пост начальника УМВД по городу Новокузнецку. Заместителем начальника ГУ МВД, начальником Главного следственного управления назначен генерал-майор юстиции Самойлов Николай Владимирович, занимавший аналогичный пост в Иркутской области. 3 октября они будут представлены личному составу», — рассказал Михаил Скоков. Этим же указом президента экс-начальник УМВД по городу Челябинску Игорь Иванов, работавший в Кемеровской области, стал начальником ГУ МВД по Самарской области. В Кемерово он занимал пост начальника ГУ МВД. Пост начальника полиции в челябинском ГУ МВД был вакантным после того, как генерал-майор полиции Сергей Богдановский был назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Место начальника ГСУ освободилось после отставки Андрея Сухопарова, которого отправили на пенсию.

Заместителями начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова назначены полковник полиции Игорь Белецкий и генерал-майор юстиции Николай Самойлов. Cоответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщил сам генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. «Указом президента № 667 заместителем начальника ГУ МВД, начальником полиции назначен полковник полиции Белецкий Игорь Владимирович, занимавший пост начальника УМВД по городу Новокузнецку. Заместителем начальника ГУ МВД, начальником Главного следственного управления назначен генерал-майор юстиции Самойлов Николай Владимирович, занимавший аналогичный пост в Иркутской области. 3 октября они будут представлены личному составу», — рассказал Михаил Скоков. Этим же указом президента экс-начальник УМВД по городу Челябинску Игорь Иванов, работавший в Кемеровской области, стал начальником ГУ МВД по Самарской области. В Кемерово он занимал пост начальника ГУ МВД. Пост начальника полиции в челябинском ГУ МВД был вакантным после того, как генерал-майор полиции Сергей Богдановский был назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Место начальника ГСУ освободилось после отставки Андрея Сухопарова, которого отправили на пенсию.