В Кургане открыли пункты приема помощи добровольцам

Для участвующих в военной операции курганцы собирают еду, теплые вещи и спальники

27 сентября 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

В пунктах принимают еду, теплые вещи, спальники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане открылось несколько пунктов, где принимают гуманитарную помощь добровольцам, участвующим с специальной военной операции и жителям Украины. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Пункты начали свою работу в понедельник. «Пункты работают по адресам ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Сюда уже с утра [понедельника] горожане, предприятия и организации приносят продукты питания долгосрочного хранения — крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие. Также принимают теплые вещи, спальники и туристические коврики. Пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных», — сообщается на сайте правительства Курганской области. Региональные власти отмечают, что пункты приема помощи также работают во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения, их адреса указаны на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области появилась единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. Номер для обращений — 122. Работу кол-центра бесперебойно ведут более 40 специалистов. «Горячую линию» открыл также региональный омбудсмен Борис Шалютин. По указу президента России Владимира Путина с 21 сентября в стране была введена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на территории Украины. В первую очередь было решено призывать граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. Пункты, куда можно доставить гуманитарную помощь ГУ соцзащиты населения Курганской области Пункты, куда можно принести еду, одежду и спальники для добровольцев, работают с утра до вечера ГУ соцзащиты населения Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане открылось несколько пунктов, где принимают гуманитарную помощь добровольцам, участвующим с специальной военной операции и жителям Украины. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Пункты начали свою работу в понедельник. «Пункты работают по адресам ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Сюда уже с утра [понедельника] горожане, предприятия и организации приносят продукты питания долгосрочного хранения — крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие. Также принимают теплые вещи, спальники и туристические коврики. Пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных», — сообщается на сайте правительства Курганской области. Региональные власти отмечают, что пункты приема помощи также работают во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения, их адреса указаны на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области появилась единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. Номер для обращений — 122. Работу кол-центра бесперебойно ведут более 40 специалистов. «Горячую линию» открыл также региональный омбудсмен Борис Шалютин. По указу президента России Владимира Путина с 21 сентября в стране была введена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на территории Украины. В первую очередь было решено призывать граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.